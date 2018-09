¿Cómo resistirse a realizar gastos que son prescindibles?

Llegar con poco dinero a final de mes, no siempre es sinónimo de estar endeudado. A veces el problema va más allá y las personas no se dan cuenta de que los 'pequeños gastos' destinados a servicios como taxi o Uber, bebidas alcohólicas, postres, cigarrillos y hasta aplicaciones de entretenimiento pueden ser los que están comprometiendo su dinero.



Según cifras de la firma Resuelve tu Deuda, en algunos casos el dinero destinado a estos bienes y servicios representa el 20 por ciento de la inversión mensual de los colombianos, pero existen pasos que usted puede seguir para disminuir esta cantidad:

Deténgase, compare y decida: algo que caracteriza a las compras pequeñas es que no se perciben fácilmente. Las cantidades de dinero destinadas a estos antojos, en conjunto, suelen sumar una cifra considerable. Lo recomendado en este tipo de casos es pensar antes de comprar, si en verdad se necesita lo que se piensa adquirir. En caso de que así sea, hay que planear cómo adaptar mejor esta necesidad al consumo.



Lleve un control detallado: planee un periodo de tiempo regular para hacer un presupuesto y detectar en qué está gastando su dinero. Puede restar lo que invierte en gastos pequeños al total de su presupuesto y así saber cuál es el impacto de estos. Si no quiere hacerlo a la forma tradicional, actualmente existen diversas aplicaciones que pueden hacer el trabajo por usted.

Por más pequeño que sea, cada centavo cuenta: hay que hacer buen uso de las monedas que van quedando producto de 'las vueltas' recibidas luego de cada compra. Este dinero puede ser utilizado al tener que pagar el transporte o simplemente depositarlo en su alcancía. Aunque los efectos no son visibles a corto plazo, se verán reflejados a final de año.



Determine topes en su presupuesto: Si ya hizo un presupuesto para sus gastos, entonces establezca límites al momento de hacer compras. Por ejemplo, cuando vaya al supermercado asegúrese de tener una lista de lo que vaya a necesitar, o lleve el dinero exacto para comprar lo que tiene en mente y no terminar adquiriendo productos innecesarios.



Para los expertos, es claro que se lidia con un gran problema, así como asegura Ricardo González, vocero de Resuelve tu Deuda, quien detalla que lo que se gasta anualmente en estos casos "puede llegar a costar hasta 5.000 pesos diarios y al año representarían hasta 1'800.000 pesos, considerando el ingreso básico mensual".



Es decir, que si no se controla a tiempo el problema representa una importante parte de las finanzas destinada a gastos totalmente evitables.



Esto no significa que esas inversiones prescindibles tengan que ser estrictamente destinadas a otros fines, sino que es posible moderar el presupuesto que tiene como objetivo adquirir los productos y servicios que en ocasiones resultan 'irresistibles'.



De controlar este consumo, usted podría ahorrar hasta casi 2 millones de pesos al año.



DIEGO VARGAS RIAÑO

Economía y Negocios