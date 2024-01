Tome nota: consejos para ahorrar luz y que la factura le llegue más barata

Una de las preocupaciones que tienen los colombianos es respecto a ahorrar para que las facturas de servicios públicos, como el de la energía, les lleguen económicos. Para ello, se han establecido unos horarios con las categorías de pico, intermedia y valle, para ahorrar de manera efectiva.



Por otro lado, también existen ciertas prácticas que le ayudarán a que el recibo de la luz le llegue por un costo menor. Le contamos algunos trucos.



Horario para ahorrar luz

Según portales especializados, entre las 6:00 p. m. y las 10:00 p. m. se considera como franja pico, por lo que si gasta más energía durante ese tiempo, el recibo podría tener un costo mayor.



Por otro lado, en las franjas valle e intermedia, que van desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a. m. y desde las 6:00 a. m. a las 6:00 p. m., respectivamente, la factura le puede llegar más económica.



En consecuencia, se recomienda ajustar las actividades de alto consumo, como el uso de electrodomésticos, a las franjas valle e intermedia. Esto marcará una diferencia en el recibo.

Otros consejos para ahorrar luz

Ahorrar energía. Foto: iStock

El Ministerio de Educación compartió una serie de recomendaciones para ahorrar luz, estas son algunas:



- No dormirse con el televisor encendido.



- Apague la luz del baño mientras haya luz del día.



- Conecte en una sola multitoma el computador, modem, impresor y parlantes.



- Use bombillos ahorradores en su hogar. Estos disminuyen el consumo de energía en un 80 %.



- Las puertas de la nevera no se deben dejar abiertas.



- Use la luz eléctrica solo en días muy oscuros o cuando sea necesario.



- Si tiene ventilador o aire acondicionado en su vivienda, apáguelo cuando salga.



- Tome duchas cortas. Esto debido a que el agua caliente demanda la mayor cantidad de energía en el hogar, después de la calefacción y el aire acondicionado.



