Las entidades financieras y as autoridades están recomendando a quienes por estos días salen a pasar unos días de descanso fuera de sus hogares a que no bajen la guardia, pues temporadas como la actual (Semana Santa) suelen ser aprovechadas por los delincuentes para apropiarse de los recursos de las personas, quienes, en medio del disfrute del descanso, suelen relajarse frente a los cuidados y medidas de seguridad que deben tener.



Según fuentes bancarias, los delincuentes aprovechan que las personas están distraídas en medio de su descanso y no prestan mucha atención a las condiciones de los cajeros automáticos ni los sitios donde retiran efectivo y eso lo aprovechan los ladrones para robar.



"Al igual que cientos de viajeros, los delincuentes suelen desplazarse a poblaciones y destinos más visitados por las personas en estos días, porque saben que las personas andan distraídas y más pendientes de sus vacaciones. Adulteran los cajeros automáticos o están pendientes de los montos de dinero que retiran las personas de sus cuentas para luego apoderarse de esto", dice experto en seguridad bancaria.



Según cifras de la Superintendencia Financiera, el año pasado las entidades del sector asumieron un costo de 75.000 millones de pesos que los delincuentes les robaron a los clientes bancarios.



Pero, además, las propias entidades realizaron inversiones del orden de los 341.000 millones de para reforzar la seguridad en sus canales digitales y físicos y así proteger la información de las personas y sus recursos.

Recomendaciones

1. No permita ayuda de extraños si el cajero automático no está funcionando. Mejor acuda a otro cajero.



2. Nunca pierda de vista su tarjeta y no se la entregue a nadie más para que le ayude en su transacción.



3. Antes de realizar cualquier transacción, verifique que el cajero no tenga elementos que a su juicio parezcan extraños (como stickers superpuestos en los teclados o dispensadores mal instalados).



4. Ante la mínima sospecha, lo mejor es avisar de inmediato al banco y a las autoridades, y hacer uso de otro cajero electrónico.



5. Si el cajero no le entrega el dinero, informe a la línea de atención visible en todos los cajeros electrónicos, reportando la situación y el número del cajero. Para el caso de Bancolombia, la línea habilitada es la 01 8000 912345.



Para Mauricio Botero, vicepresidente de Servicios Administrativos y Seguridad de Bancolombia, “la seguridad es un compromiso de todos, y por eso es importante estar muy atentos a estas recomendaciones y generar las alertas que les permitan al banco y a las autoridades desarrollar acciones preventivas y reactivas frente a todos los tipos de fraude”.



El Tiempo