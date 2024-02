Recibos de servicios públicos,  boletas de cine y pasajes ahora son son electrónicos

Con las modificaciones que incluye la Resolución 000165 de 2023 y la 00008 de 2024 para los cambios y evolución hacia la facturación electrónica, ha soportes como el del pago de los recibos públicos o las boletas de cine que ahora son documentos fiscales en versiones electrónicas. El plan es que este año se incluyan al listado 12 nuevos documentos más.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian tiene en el calendario para la implementación de estos documentos electrónicos -los cuales se volverán obligatorios a partir de agosto-, que los primeros serán los servicios públicos domiciliarios, los tiquetes de transporte de pasajeros y los extractos emitidos por entidades financieras o fondos de inversión, se deberán expedir en agosto de 2024.



Según Juan Carlos Arbeláez, Socio de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Colombia, firma de servicios profesionales de auditoría, asesoramiento legal y fiscal para el sector empresarial, “junto con las las boletas de cine, los pasajes de transportes aéreos y terrestres, y los tiquetes de peaje, las facturas de los servicios públicos domiciliarios, las entradas de ingreso a espectáculos públicos, los extractos expedidos por entidades financieras y fondos, documentos en juegos localizados, fracciones o formularios en juegos de suerte o azar diferentes de juegos localizados, así como los documentos de operación de la bolsa de valores, de la bolsa agropecuaria y de otros commodities, se convertirán durante este año en nuevos documentos equivalentes electrónicos.”

Funcionarios de la Dian inspeccionan los locales de centros comerciales para que expidan la factura electrónica. Foto: Dian

A partir del primero de septiembre, tendrán que comenzar a implementarse los tiquetes de transporte aéreo de pasajeros, las boletas, fracciones, formularios, cartones, billetes o instrumentos en juegos de suerte y azar diferentes a los juegos localizados, y los documentos de juegos localizados.



Así mismo, desde el primero de octubre, tendrán que comenzar a implementarse los documentos expedidos con el cobro de peajes, los comprobantes de liquidación de operaciones expedidos por la Bolsa de Valores y los documentos de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities.



Y en el último grupo en el que están las boletas de ingreso a espectáculos públicos de las artes escénicas y otros espectáculos públicos, así como las boletas de ingreso a cine, tendrán que comenzar a implementarse a partir del primero de noviembre.



Finalmente debe tenerse en cuenta que, la implementación para el documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., entrará en vigencia a partir del 1 de mayo para los grandes contribuyentes.



Para los declarantes del impuesto sobre la renta que no sean grandes contribuyentes, aplicará desde el 1 de junio y para los no declarantes del impuesto sobre la renta y todos los demás sujetos que expidan tiquetes de maquina registradoras con sistema P.O.S., desde el 1 de julio de 2024



De acuerdo con el experto de Crowe “aunque los documentos equivalentes electrónicos otorgan el derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas y el derecho a costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios, no tienen exactamente los mismos efectos que una factura electrónica. La principal diferencia es que los documentos equivalentes no dan derecho a la devolución del IVA.”



Los otros documentos equivalentes, se anunciarán más adelante y buscan que el ecosistema de facturación electrónica, convierta en electrónicos los soportes en Colombia para lograr un control más eficiente por parte de la Dian.

