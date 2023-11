¿Qué pasa con su prima de fin de año si renuncia o lo despiden antes de diciembre?

Diciembre es el mes del año que los trabajadores en Colombia esperan con más ansias el pago de la prima de fin de año. Con esta prestación laboral los empleados costean las celebraciones navideñas, vacaciones y otros rubros. ¿Pero que pasa con su prima si renuncia o lo despiden antes de diciembre?



Cabe recordar que durante el año, los trabajadores colombianos, tanto del sector público, como privado, tienen derecho a recibir una prima por los 12 meses del año trabajados, pero esta se paga en dos cuotas, la primera en junio y la segunda en diciembre.



El Código Sustantivo del Trabajo (CST), establece que la prima es una de las obligaciones de los empleadores y, en el caso de la prima de fin de año, se debe antes del 20 de diciembre.

¿Se debe pagar la prima si el empleado es desvinculado?

El CST establece que así sea desvinculado antes de la fecha de pago de la prima, el empleado tiene derecho a recibir esta prestación laboral y el monto de esta se debe incluir en la liquidación que recibirá el trabajador después de la terminación del contrato.



En resumen, de acuerdo con esa norma, que explica el portal Infobae, en la liquidación que recibe el empleado que se retire de forma voluntaria o haya sido despedido, se compondrá de los salarios pendientes, indemnizaciones (si hay lugar a ellas) y prestaciones sociales como la prima.

Qué pasa si el empleado laboró menos de seis meses?

En el caso de que el empleado haya laborado menos de seis meses para la empresa, la prima será proporcional al tiempo trabajado. Según el CST, el cálculo de esta prestación deberá hacerse mediante una fórmula que toma en cuenta el salario básico, los auxilios de transporte y los días trabajados.

El pago de la prima se debe hacer antes del 20 de diciembre. Foto: iStock

Es decir, si el empleado devenga un salario mínimo, que es de $1.160.000 en este año, su prestación de servicio se calculará bajo ese valor más el auxilio de transporte ($140.606).



Según la calculadora laboral del Ministerio de Trabajo, si un trabajador es desvinculado de una empresa este 14 de noviembre, el empleador deberá incluir dentro de la liquidación, $484.114 por concepto de prima ya que laboró 134 días en el segundo semestre de este año.

¿Quiénes no reciben prima en diciembre?

Dependiendo del tipo de contrato los trabajadores reciben prima. Los siguientes son los contratos que no reciben prima de Navidad:



Trabajadores con contrato por prestación de servicios no reciben prima, ya que este tipo de vinculación no está regulada por la legislación laboral sino civil, por tanto, el empleador no asume ninguna obligación laboral. Es decir, que estos se encuentran incluidos dentro de la categoría de trabajadores independientes, pero que prestan sus servicios a favor de un tercero.



Quienes perciben un salario integral, que es un tipo de contrato que compensa el valor de prestaciones sociales y extralegales, tampoco reciben este pago, pues en esta vinculación contractual ya se encuentra incluido el 30 por ciento del factor prestacional.



Los aprendices vinculados mediante contrato de aprendizaje, es decir, los estudiantes del Sena o universitarios, ya que esta retribución es sólo otorgada a los trabajadores que cumplen la condición de empleados dependientes.



Los trabajadores temporales, transitorios o independientes no tienen derecho al pago de prima.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

