Alistan rebaja en el impuesto de renta por pago anticipado

“Si el recaudo va bien, lo demás también”, decía el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry. Y, en la actualidad, los datos muestran que los impuestos van bien: 123 billones de pesos de ingresos tributarios a septiembre, 8.500 personas inscritas en el régimen simple, 13 billones de pesos que antes no estaban en el radar fueron normalizados y en adelante aportarán a la bolsa pública.

Sin embargo, entre esos resultados se cuela un lunar: el del riesgo de hundimiento de la ley de financiamiento, que está en estudio en la Corte Constitucional, tras 32 demandas que piden tumbarla. Sobre estos y otros temas que vienen en materia tributaria, EL TIEMPO abordó al director de la Dian, José Andrés Romero.

La ley de financiamiento está que se cae, ¿qué fue lo que realmente pasó?



Las demandas son por vicio de forma, es decir, por temas de publicidad. Alegan que se presentaron dos ponencias de igual texto, pero la que aprobó el Senado, que acogió la Cámara, no se había publicado en la Gaceta del Congreso.



Si nos acogemos a la jurisprudencia histórica sobre estos mismos temas, siempre se hace prevalecer la publicidad real sobre la formal. Lo importante es que se cumplió con el requisito de que los congresistas tuvieran la oportunidad de conocer, debatir y comentar para aprobar los textos.

¿Cuál sería el efecto de un fallo en contra?

El pilar fundamental de la ley es reactivar la economía, y no necesariamente incrementando impuestos, sino con otras medidas como bajar la tarifa nominal del impuesto sobre la renta a las empresas, al 30 por ciento; eliminando la renta presuntiva; estableciendo beneficios tributarios que ayuden a reactivar ciertos sectores como el naranja, el campo y las megainversiones. En poco tiempo llevamos 68,5 por ciento de crecimiento de la inversión extranjera directa.



Sin ley tampoco habría régimen simple...



Y sería una lástima, porque hemos logrado crear confianza en las personas.



Es un asunto de seguridad y estabilidad jurídica. Tenemos ya casi 8.500 personas inscritas en el simple; 3.500 nunca habían declarado, en parte porque sentían que era muy complejo. La meta eran 2.500. Ahora la idea es que lleguemos a 20.000 rápidamente porque este es apenas el año de transición.



Otra pérdida sensible, ante un eventual hundimiento, sería el no poder tener como delito penal la evasión tributaria, lo cual se logró después de 25 años con intentos fallidos.

¿Y se ha logrado ya reducir la evasión?



Por estos días va a salir el resultado de la medición del 2018 versus el 2017. En el impuesto de renta, el índice de evasión baja desde 37,8 por ciento a 33,5 por ciento.



¿Qué tanto se modernizó la Dian para bien de las personas?



La cercanía al ciudadano y la transformación tecnológica son dos temas claves.Lo tecnológico está enfocado en hacerle las cosas más fáciles al ciudadano. Seguimos trabajando en lograr esa cercanía para facilitar procesos.



Por ejemplo, ya los RUT se pueden actualizar desde el celular. Como la gente se queja de que la plataforma se cae cuando más la necesitan, se están haciendo las inversiones para tener, en enero del 2020, un centro alterno que entre en funcionamiento cuando falte el otro.



¿Han pensado en alguna medida para aliviar el bolsillo de la gente del común?



Con las declaraciones sugeridas, el ideal es poderlas tener desde antes de que se inicien las últimas fechas para hacer el trámite. Esto, porque estamos proponiendo –en el decreto antitrámites que va a sacar la Presidencia– un descuento por pronto pago y pronta declaración a personas naturales. De esa manera se estimula que la gente declare en marzo, con una rebaja, en vez de esperar hasta agosto.



Se teme por reducción de ingresos, sobre todo para el próximo año...



Este año ya logramos un recaudo de 1,1 billones al normalizar 13,5 billones, de los cuales 4 billones van a repatriarse e invertirse en crecimiento del país.



Vamos en 123,2 billones, 11,3 % más que el año pasado. Este año y el entrante, la Dian va a seguir transformándose, va a seguir siendo más eficiente, y eso nos da la convicción de que vamos a poder cumplir la meta del 2020 ($ 168 billones), a pesar de que las tarifas bajen.

José Andrés Romero, director de la Dian. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Por qué este año hay mejor recaudo?



Una parte del resultado es por gestión de la Dian y otra se le debe al cambio cultural que se logra de la mano de las campañas como ‘Lo público es nuestro’, para que los ciudadanos entiendan que pagar impuestos está relacionado con las obras que nos cuestan a todos.



¿Cuántas personas han declarado renta hasta ahora?



Llevamos 2’650.000 declarantes, y aún nos falta parte de octubre. El número que llevamos es similar al de los declarantes que hubo en 2018 y muy superior a los del 2017, cuando fueron 2’300.000.



¿Aún no hay peligro de una nueva reforma tributaria?



No. Estamos haciendo bien la tarea. El recaudo va mejor que nunca. Hay que seguir por el mismo camino y defender la ley de financiamiento.



