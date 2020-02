¿Por qué declaraciones de renta como la de Uribe salen en 'cero'?

La fuerte polémica desatada en medios y a nivel de las redes sociales, por la publicación de las declaraciones de renta del año 2018 de reconocidas figuras públicas como el expresidente y senador Álvaro Uribe, los ministros de gabinete presidencial o de otros parlamentarios como Gustavo Bólivar, ha generado suspicacias debido a que el saldo a pagar salga en ceros o sea muy bajo.

No obstante, según los expertos en el tema tributario, Carlo Neira y Camilo Rodríguez, de la firma KPMG, existen diferentes motivos para que esto ocurra, lo cual no quiere decir que el contribuyente no esté pagando el impuesto de renta, al cual se le deben sumar, en el caso de los más ricos por tener patrimonios altos, gravámenes como el impuesto al patrimonio.



Estas son las circunstancias que pueden llevar a que el saldo en casilla final sea cero, sin que ello quiera indicar que el contribuyente no paga impuestos o que es evasor.



1. Lo que se puede descontar

La norma tributaria establece los rubros que se pueden quitar de los ingresos brutos, para obtener la base gravable del impuesto de renta, de la cual se origina el impuesto sobre la renta líquida.



Por ejemplo, en cuanto a pensiones, la norma permite un valor exento mensual de hasta 1.000 Unidades de Valor Tributario, que para el 2018, año de la última declaración de renta, fue de 33,15 millones de pesos al mes.



Y si la persona tiene rentas no laborales, es necesario identificar la fuente de dicha renta (lo cual no es posible determinar en una declaración de renta) y el tratamiento particular que la norma fiscal le otorga.



Una vez definida la base gravable, el impuesto sobre la renta líquida resultará de la aplicación de la tabla progresiva dispuesta en el Art 241 del Estatuto Tributario.

2. Diversas formas de pago

La forma de pago del impuesto de renta no se da exclusivamente con la presentación de la declaración de renta.



Por el contrario, el método más común de pago anticipado del impuesto de renta es la retención en la fuente, que practican quienes realizan pagos al contribuyente (sea el empleador o el contratante) y cuyo objeto, según el artículo 367 del Estatuto Tributario es “(…) conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause”.



Y agregan que en la declaración de renta anual se consolidan los ingresos recibidos y las retenciones practicadas durante todos los meses del año.

3. Saldos a pagar o a favor

Es posible que en esta consolidación resulte que las retenciones no sean iguales al impuesto sobre la renta líquida anual, por lo que puede generarse un saldo a pagar, si la suma de las retenciones practicadas no cubre la totalidad del impuesto determinado en la declaración de renta, o “saldo a favor”, cuando la suma de las retenciones practicadas superan el impuesto determinado en la declaración.

4. Descuentos

Adicionalmente, el impuesto sobre la renta líquida también puede ser disminuido por descuentos tributarios como los impuestos pagados en el exterior sobre rentas de fuente extranjera, donaciones, anticipos de años siguientes y saldos a favor de años anteriores.

Por lo anterior, según los expertos de KPMG, es razonable concluir que el hecho de que una declaración de renta arroje un “saldo a pagar de cero’, no conlleva a que el contribuyente no esté pagando impuestos.



Y agregan que la tarifa efectiva calculada como el impuesto sobre la renta líquida como proporción del ingreso bruto dependerá de la situación particular de cada contribuyente.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL TIEMPO