¿Pensando en irse de casa? Los gastos que debe tener en cuenta si va a independizarse

Algunos jóvenes sueñan con el día cuando se irán de su hogar, para así independizarse y 'tener sus propias reglas'. Sin embargo, no es un proceso fácil, pues una persona que vive sola debe tener en cuenta ciertos gastos que deberá empezar a pagar, sin esperar la ayuda de alguien más.



Según portales financieros, los gastos se dividen en dos: los fijos y los variables. Los primeros son los que debe tener presente cada mes y sin excepción, y los variables los que no son totalmente necesarios. Le contamos cuáles son.



Gastos fijos

De acuerdo con portales bancarios, estos son los gastos fijos que deberá tener en cuenta en caso de independizarse:



- Arriendo o hipoteca: lo usual al momento de costear un arriendo de una vivienda es que no supere el 30 % del valor de sus ingresos. Por otro lado, si prefiere pagar una hipoteca, lo que se recomienda es tener ahorrado el 20 % del valor tasado en el mercado de la vivienda que quiere comprar e igual que con el arriendo, que no supere el 30 % de su salario, según Rankia Colombia.



- Servicios públicos: es importante que tenga un estimado de lo que pagará en servicios públicos como el agua, la luz y el gas, que son los primordiales. Teniendo en cuenta que el pago de los mismos es, en su mayoría, de manera mensual.



- Transporte: debe tomar en consideración el costo que le genera el pago del transporte al mes, ya sea que use el transporte público o pague un auto que lo lleve todos los días a la oficina o donde requiera ir. Si, por el contrario, usa carro o moto, también es importante que tenga un estimado del costo de la gasolina y otro para los daños que pudiese presentar.



- Alimentación: encontrar la manera de ahorrar en la alimentación será de gran ayuda si se va a independizar, y una de las formas de hacerlo es buscar los supermercados o almacenes que tengan descuentos y promociones. También debe incluir entre su presupuesto las salidas a comer en restaurantes y cafeterías.

Uno de los grandes problemas de las personas es que sienten la necesidad de comprar una gran cantidad de cosas y no miden sus gastos. Foto: iStock

Gastos variables

Los gastos variables son los que no son 100 % necesarios, por lo que cuando haya meses en los que se sienta alcanzado con los pagos fijos, podrá evitar los variables. Estos son algunos de ellos:



- Internet o datos del celular: el internet no es un gasto que se considere fijo. No obstante, si por su trabajo o estudios lo requiere, es importante que también haga un estimado y lo añada a sus gastos mensuales. Por otro lado, puede evitar pagarlo si usa los datos del celular en su casa.



- Ropa o accesorios: el vestuario es algo que no se considera como un gasto fijo, pues no es necesario que lo compre todos los meses, por lo que puede hacer un ahorro para que cada cierto tiempo adquiera la ropa y accesorios que le haya interesado.



- Dispositivos electrónicos: es otro de los gastos que no requiere hacer cada mes. Sin embargo, es importante que tenga presente cierto dinero para el momento en el que alguno de los dispositivos que usa pueda fallar y requiera reparaciones.



- Otros gastos: las salidas a comer, a tomar un café, ir a un concierto, parque de diversiones, entre otras, no son considerados gastos fijos debido a que no es necesario hacerlo de manera frecuente.

Es importante ahorrar si planea salir y pagar en gastos variables. Foto: iStock

Método de ahorro del 50/30/20

Según portales financieros, para crear una base financiera sólida, puede ayudarle la regla del 50/30/20. Este modelo funciona dividiendo sus ingresos en tres categorías: necesidades, deseos y ahorros.



Por lo tanto, lo ideal es que el 50% de su salario lo use para pagar los gastos fijos (necesidades) anteriormente nombrados, el 30% lo puede emplear en los gastos discrecionales (deseos) y el 20% restante lo puede dejar como un ahorro para cumplir algunas metas que tenga.

