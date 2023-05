Uno de los problemas más frecuentes al finalizar el arrendamiento corresponde a quién es responsable de reparar los daños del predio, mientras algunos se inclinan por el dueño, otros por los arrendatarios, sin embargo, cada caso es diferente y dependerá de las condiciones del daño y el contrato que se haya firmado. Acá le contamos todos los detalles.



(Lea también: Asambleas de propietarios (VII): impedimentos, orden del día y otros tema)

Según indica el artículo 2028 del Código Civil, es responsabilidad del arrendatario mantener el predio, casa o apartamento en el estado que lo recibió y en caso de que se deban hacer reparaciones a daños que haya provocado, deberá "efectuar oportunamente y por su cuenta las reparaciones o sustituciones necesarias”, según lo establece la Ley 820 de 2003, la cual regula el contrato de arrendamiento de vivienda urbana.



La norma específica que la responsabilidad será frente a las reparaciones locativas, las cuales, según el Ministerio de Vivienda, corresponden a las condiciones de higiene, elementos interiores o características funcionales tales como los pisos, cielorrasos, enchapes, pintura, sistema eléctrico, gas, agua, entre otros.



(Le podría interesar: Asambleas de propietarios (VIII): finalizando la temporada)

Cuando el propietario es responsable

No es responsable de los deterioros que provengan del tiempo y uso legítimos FACEBOOK

TWITTER

Aunque pareciera que todas las obligaciones siempre caerán sobre el inquilino, lo cierto es que el artículo 2028 aclara que este "no es responsable de los deterioros que provengan del tiempo y uso legítimos, o de fuerza mayor, o de caso fortuito, o de la mala calidad del edificio, por su vetustez, por la naturaleza del suelo, o por defectos de construcción".



Nora Pabón, asesora y abogada experta en temas de vivienda, explica que, si es el caso, el inquilino puede negarse a costear las reparaciones, sin embargo, advierte que se debe revisar el contrato de arrendamiento inicial. Si se acordó, por ejemplo, que el arrendatario debía entregar la vivienda pintada, este debe cumplir lo acordado.



Adicionalmente, la abogada aclara que la obligación de propietarios o arrendatarios no recae solo en los daños que presente la casa. En caso de que la omisión haya afectado a otros apartamentos, el responsable deberá asumir todos los gastos de la reparación, siempre y cuando los daños sean ocasionados por él y no por el tiempo o la mala calidad de un conjunto o edificio.



(Otras noticias: Asambleas de propietarios (IX): incrementos de cuotas, presupuestos y más temas)

Facebook Twitter Linkedin

Si se acordó que el arrendatario debía entregar la vivienda pintada, este debe cumplir lo acordado. Foto: EL TIEMPO

Finalmente, Pabón recuerda que todos estos asuntos relacionados con los contratos de vivienda corresponden a las alcaldías y entidades citadas en el artículo 32 de la Ley 820 de 2003. En Bogotá, esta función está a cargo de la Secretaría Distrital del Hábitat, por lo que si busca mayor información podrá obtenerla con la asesoría de los expertos gubernamentales.

JUAN DAVID CANO LOPERA

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Le puede interesar:

- Procedimientos y responsabilidades de la Asamblea de Propietarios



- Desacato de decisiones y revisores fiscales en conjuntos



- Asambleas de propietarios (X): reglamentos, consejos y otras dudas