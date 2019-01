Quibdó, con mayor gasto por persona que Bogotá

Medellín, Quibdó y Barranquilla son las ciudades del país con mayor gasto por habitante por parte de sus gobiernos. Y de la misma forma son las de mayor ingreso per cápita, para sus administraciones, siendo, en este caso, primera Medellín, segunda Barranquilla y tercera Quibdó; Bogotá, por su parte, es la cuarta ciudad con más ingresos y la quinta que más gasta, siendo superada en este aspecto por la capital del Chocó.

Estos son algunos de los datos que revela el estudio ‘La salud fiscal en las principales ciudades de Colombia’, elaborado por Gerson Javier Pérez y Jaime Bonet, del Banco de la República, tomando como referencia 23 de las 32 capitales de los departamentos en Colombia.



Si bien, los cálculos del informe están expresados en precios del 2008, traídos a precios actuales, los ingresos totales por habitante obtenidos por estas ciudades superan los 2,1 millones de pesos; los ingresos solo por impuestos son, en Quibdó, menos de 300.000 pesos, y en Bogotá, más de 1 millón. Y los gastos por habitante superan los 1,4 millones, y en Medellín llegan a 2 millones.

Quibdó aparece como una de las capitales que más ingresos fiscales obtienen, pero a su vez se ubica penúltima en cuestión de impuestos per cápita. Y la razón de este contraste, entre recaudo e ingresos –que generalmente se encuentran relacionados–, es la capacidad potencial para conseguir los recursos propios. En este índice, Quibdó es penúltima, solo por encima de Riohacha.

Los ingresos propios en relación con los ingresos totales de la capital chocoana explicarían esta particularidad. “Los dos principales componentes de los ingresos totales son los impuestos y las transferencias”, describen los autores en el informe.



En promedio, las transferencias (nacionales y regalías) representan más del 60 por ciento del total del capital de los municipios en Colombia, pero en los casos de Quibdó y Riohacha esta cifra es superior al 90 por ciento.



Esa dependencia no se traduce estrictamente en que la ciudad esté reduciendo los ingresos propios a medida que percibe más dinero por cuenta del Gobierno, puesto que se señala que “en los municipios colombianos no hay evidencia de tal fenómeno”, ya que ambas transferencias y los ingresos propios “han tenido tasas de crecimiento positivas y significativas durante las últimas décadas”.



En general, la salud fiscal de Colombia vive un momento de tranquilidad gracias a diferentes medidas que se han tomado a lo largo del proceso de descentralización en el país.



Analizando a fondo el recaudo fiscal, los resultados muestran que, a pesar de que hay una estrecha relación con el tamaño de la ciudad, todavía existe una desigualdad significativa entre las 23 capitales evaluadas.



Por ejemplo, según el estudio, “Bogotá es capaz de recoger dieciséis veces más impuestos que Riohacha”. Además señalan que en Colombia “no solo sufren de una desigualdad de ingresos significativa, sino también una alta y persistente desigualdad regional”.



Otro problema que aqueja a las ciudades, principalmente en el Atlántico y el Pacífico, es “la baja capacidad administrativa” de los gobiernos en la gestión, especialmente en facturación y cobro de los ingresos tributarios y no tributarios. Los investigadores analizan que las ciudades colombianas “no parecen enfrentar profundos problemas de salud fiscal”, gracias a las reformas en el proceso de descentralización.



