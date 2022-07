El pasado 13 de julio la tasa representativa del mercado (TRM), es decir, el precio de promedio de compra y venta de dólares en Colombia, que sirve de referencia para el mercado cambiario y que certifica todos los días la Superintendencia Financiera, alcanzó el precio más alto en la historia del país: 4.627,46 pesos, una diferencia de más de 803 pesos, respecto a costo que tenía la divisa estadounidense en el mismo día del 2021 y de 646 pesos por encima del valor con el que comenzó el presente año.



(Lea también: Es clave que la tributaria no sea una colcha de remiendos: Banco Mundial)

Desde entonces, la TRM no ha cambiado mucho. El dólar estadounidense se mantiene por las nubes, como nunca antes se había observado. De hecho, la tasa oficial para este miércoles es de 4.445,01 pesos y si bien está cerca de 183 pesos por debajo de ese máximo histórico, para la gran mayoría de personas que por alguna razón deben hacer compras en el exterior por estos días, como los empresarios que adquieren insumos y materias primas para sus procesos productivos o quienes deben realizar un viaje al exterior (tiquetes, hospedaje, viáticos) o realizar giros al exterior en billetes verdes, la situación se les complica aún más.



(Le puede interesar, además: Cómo beneficia a Colombia que EE. UU. no entre en recesión)



"A pesar de las recientes caídas en el precio del dólar, esta divisa ha ostentado un valor históricamente superior al peso colombiano. Por ello, es recomendable aprovechar esta coyuntura para proteger el dinero en esta moneda o sus similares virtuales. Es necesario aclarar que esta decisión debe realizarse pensando el largo plazo y no para obtener beneficios inmediatos, debido a la volatilidad actual del mercado global", señala Rubén Galindo, fundador y presidente de Airtm (la cuenta de dólares digitales más extendida a nivel global).



Nadie sabe con certeza que tanto permanecerá el dólar en los niveles actuales ni cuánto pueda descender luego de que pase toda la incertidumbre entorno a la eventual recesión de Estados Unidos y la desaceleración económica global, factores que continúan presionando el costo de la divisa en todo el planeta y que para el caso de Colombia podría llevar el costo de la divisa a niveles de los 4.700, como lo prevén algunos agentes del mercado.



"El peso colombiano es la moneda más sensible de América Latina a la fortaleza del dólar y a la percepción de riesgo regional", dicen los analistas del Grupo Bancolombia, quienes agregan que la divisa se mantendrá en un terreno bastante volátil.



Lo cierto es que mientras pasa este chaparrón, es recomendable seguir el consejo de expertos en finanzas personales y economistas para que esta coyuntura no afecte de forma importante su bolsillo.

Diez recomendaciones claves

Bajo ese panorama, expertos de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, elaboró un decálogo de recomendaciones que pueden ayudar a mitigar el efecto en las finanzas de las personas o de las compañías.



1. Evite realizar compras en moneda extranjera con su tarjeta de crédito. Algunas franquicias no monetizan las compras a pesos cuando se trata de adquisiciones en moneda extranjera. Dado el actual comportamiento del dólar, es mejor evitar este tipo de transacciones y no pagar más en pesos colombianos.



2. Prefiera productos nacionales. Los productos o insumos importados presentarán un aumento de sus precios en pesos, lo que implica que si usted los compra tendrá menos recursos para la adquisición de otros bienes o servicios. Por ello, busque sustitutos en el mercado nacional. Además de ahorrar, está fomentando el empleo y el crecimiento de la actividad económica nacional.



3. No tome créditos en moneda extranjera. Lo ideal en esta coyuntura es no endeudarse, pero si usted como empresario debe hacerlo no tome el préstamo en moneda extranjera. Si el dólar continúa con su comportamiento se arriesga a tener que pagar más en pesos, lo que reducirá su flujo de efectivo o incluso lo puede llevar a entrar en mora.



4. Si tiene deudas en dólares que deba cubrir en el corto plazo, intente pagarlas lo antes posible.



5. Si tiene reservas en monedas extranjeras guárdelas, no es el momento para desprenderse de ellas.



6. Si desea realizar actividades turísticas deles prelación a destinos nacionales, pero si su intención es viajar al extranjero busque lugares en los cuales: (i) los tiquetes aéreos no sean tan costosos; (ii) el costo de vida no sea tan alto con respecto a su actual ciudad de residencia. Apóyese en herramientas como Numbeo para realizar estas comparaciones y no tenga que endeudarse.



7. Si recibe remesas en este momento, su poder adquisitivo mejorará. No olvide ahorrar una parte y ojalá pueda conservar una proporción en moneda extranjera.



8. Si su empresa pertenece al sector turístico, es el momento de publicitar Colombia como un destino económico para extranjeros, especialmente si su mercado objetivo son los habitantes de países desarrollados.



9. Si usted o alguien de su familia está pensando en estudiar en el exterior, puede no ser el mejor momento. Requerirá más pesos para pagar la manutención mensual y la matrícula, y como se mencionó anteriormente lo ideal es no endeudarse.



10. Si usted es un empresario exportador ¡Felicitaciones! La devaluación es una buena noticia para usted, ya que recibirá más pesos por dólar y aumentará su poder adquisitivo en el mercado nacional. Es el momento de buscar ampliar sus horizontes y aumentar las cantidades exportadas. En el contexto actual, no será sencillo, pero es el momento de dar esa milla extra.



No obstante, recuerde que en muchas ocasiones los exportadores también deben adquirir insumos y materias primas en el exterior para elaborar sus productos, los cuales venden al mundo, ante lo cual los expertos recomiendan tratar de buscar sustitutos de esas materias primas en el mercado nacional.

Para José Didier Váquiro, Magíster y docente del programa Administración de Empresas de Areandina seccional Pereira, es necesario mirar algunos detalles del pasado para entender la subida de la moneda que se acerca de nuevo a la barrera de los 4.500 pesos. “En diciembre de 2018, el dólar cerró en 3249,75 pesos y en 2019, sobre los 3277,14 pesos. Durante la pandemia en el 2020, el dólar sufrió cambios importantes llegando a los 4.153 pesos, luego de que el Gobierno decretará la emergencia sanitaria por Covid-19”, dice.



La incertidumbre producida por el temor al cierre global originó importantes inversiones en dólares, lo que para el experto Váquiro, “había que protegerse frente a los riesgos que traía consigo el fenómeno de la pandemia. Una vez reactivada la economía global, el dólar siguió siendo influenciado por la incertidumbre económica, llegando a cerrar en 3.981pesos en 2021”.



Ahora la crisis desatada por el conflicto entre Ucrania y Rusia, que inició en febrero de 2022, ha hecho que los precios del petróleo, gas y otras materias primas que se producen en estos dos países se incrementen, afectando las economías, en especial la de los países emergentes.



“Si a esto se le suma los problemas de abastecimiento originado por las acciones que ha tomado China para contrarrestar el tema del Covid-19, los países se enfrentan a escenarios donde la incertidumbre es el principal ingrediente, aspecto que incide en un incremento en la tasa de cambio, lo cual obliga a que los gobiernos tomen acciones buscando proteger sus monedas ante una posible recesión mundial”, asegura el académico.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO