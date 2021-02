Récord en rendimientos del ahorro pensional en medio de la pandemia

Pese a que por cuenta de la pandemia las administradoras privadas de pensiones (AFP) dejaron de recibir el año pasado unos 3 billones de pesos (Decreto 558 del 2020), el número de afiliados, así como el ahorro pensional de unos 17 millones de colombianos tuvo un buen comportamiento.



(Lea también: ¿De qué trata el piloto con criptomonedas que se iniciará en Colombia?)

En abril el Gobierno, al amparo de la emergencia económica y sanitaria, expidió dicho decreto que le permitía a las empresas reducir del 16 al 3 por ciento la cotización al Sistema General de Pensiones por dos meses. No obstante, la Corte Constitucional tumbó la medida, por lo que dichos recursos se deben reponer, algo que esperan las AFP se pueda dar en año y medio.



(Lea también: Comienza Piso de Protección para vincular a 9 millones de personas)



Según Armando Montenegro, presidente de Asofondos, gremio que representa a Porvenir, Protección, Colfondos y Skandias, los afiliados a las AFP sumaron 17,1 billones de pesos en 2020, 4 por ciento más que en 2019, mientras que los recursos de esos ahorradores superaron los 317 billones de pesos.



De ese monto, 27,1 billones de pesos fueron rendimientos generados solo el año pasado, siendo los terceros más altos en las más de dos décadas y media de operación de los fondos de pensiones en Colombia.



“Resulta relevante este crecimiento dado el desempeño negativo del mercado laboral, sobre todo durante los primeros meses. Vimos, sin embargo, hacia el segundo semestre, una reactivación en el empleo. No obstante, la dinámica en el crecimiento de afiliados fue menor a la de años anteriores, así como los aportes”, comentó el directivo, quien destacó que de los recursos acumulados en este tiempo las ganancias acumuladas en el 211,1 billones de pesos corresponden a rendimientos abonados en las cuentas de los afiliados desde mediados de 1995 a la fecha.

Los vacíos

Aunque Montenegro Trujillo destacó las bondades y el buen momento del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), también dejó claros los problemas que persisten Colombia en esta materia debido a las condiciones laborales que tiene el país.



Por ejemplo, señaló que en la actualidad de los cerca de 24 millones de colombianos que están afiliados al Rais o al Régimen de Prima Media (RPM), el 62,5 por ciento no cotiza (unas 15 millones de personas), mientras que 8 de cada 10 no podrán alcanzar una pensión al no poder cumplir con los requisitos mínimos para ello, razón por la cual se les devolverá el ahorro acumulado con sus rendimientos, para el caso de los afiliados a las AFP o ajustados a la inflación si están en el régimen público.



(Le puede interesar, además: El GEB, con la plata lista para hacer oferta por ISA)



El directivo explicó que bajo esas circunstancias, a una persona le resulta más conveniente están en el régimen privado, pues al no obtener la pensión, en promedio, recibe un saldo de sus ahorros 7 veces más que si estuviera en el RPM.



Así, mientras el año pasado a una persona que no obtuvo su pensión en el Rais recibió en promedio unos 38 millones de pesos, otra en similar condición, pero en el RPM logró uno 5,5 millones, indicó.



Frente a esto, Montenegro Trujillo dijo que esos desbalances son una de las principales razones para apurar una reforma pensional en el país que corrija los desequilibrios que van en contra de millones de colombianos.



“Solo a un 5 por ciento le conviene el régimen público, dicho porcentaje es la población con mayor estabilidad laboral y mayores ingresos. Les conviene el régimen público por los subsidios regresivos que otorga”, precisó el vocero, para quien esa información es esencial para plantear una buena reforma al sistema que permita elevar la cobertura y se proponga un sistema equitativo, y sostenible.



Continúe leyendo: ¿Quiere trabajar en el exterior? Aquí, algunos consejos para lograrlo)

Por: Economía y Negocios