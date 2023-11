Colombianos, con menos carga financiera, pero más colgados en el pago de sus créditos

Mientras que la carga financiera de los hogares colombianos viene en descenso, las deudas atrasadas de estos están disparadas, según lo advierte la Superintendencia Financiera.



(Lea también: Colombianos, cada día más colgados con el pago de sus créditos bancarios)

En un reciente informe, el órgano de vigilancia señaló que hasta junio pasado esa carga, que corresponde al porcentaje de los ingresos que las familias destinan al pago de sus créditos, se ubicó en 35,6 por ciento en promedio, presentando una reducción de 2,5 puntos porcentuales respecto al 38,1 por ciento registrado en diciembre de 2022.



Los créditos de libranza y libre inversión (16,6 por ciento) y las tarjetas de crédito (15,1 por ciento) son los productos que hacen los mayores aportes a la carga financiera de los deudores frente a su ingreso disponible, precisa la entidad.

Facebook Twitter Linkedin

En deudas de consumo, las personas están colgadas en sus pagos en cerca de 16,2 billones de pesos. Foto: iStock

La Superfinanciera también llamó la atención respecto al deterioro que viene registrando la cartera del sistema financiero.



(Le puede interesar, además: Su tasa de interés de la tarjeta de crédito no va a bajar. Le explicamos ¿por qué?)



Solo en el último año terminado en agosto pasado, las deudas bancarias con más de 30 días de mora se incrementaron en cerca de 10 billones de pesos, elevando su saldo por encima de los 33,2 billones de pesos, esto es 27,5 por ciento más que el registro de agosto del 2022, deterioro atribuido a la desaceleración económica, las altas tasas de interés y el elevado costo de vida.



Solo en deudas de consumo, que incluye a las tarjetas de crédito, las personas están colgadas en sus pagos en cerca de 16,2 billones de pesos, 46,3 por ciento más que un año atrás.



La cartera vencida de la banca pasó de tener una dinámica negativa el año pasado a un crecimiento significativo este año. Al cierre de agosto del 2022, esta se redujo en unos 1,3 billones de pesos, lo que significó una caída del 14,5 por ciento anual. Pero en los últimos 12 meses el saldo se incrementó en 9,8 billones, mientras la colocación de nuevos préstamos cayó 4,4 por ciento anual, según lo reportado por la Superfinanciera. Un año atrás, la dinámica era positiva y marcaba un crecimiento cercano al 5,4 por ciento real anual.



(Siga leyendo: 'Intervenir el mercado cambiario ahora no tiene sentido', dicen los analistas).



Pero destaca la entidad que, si bien la cartera total no está creciendo y la morosidad está disparada, las entidades están realizando mayores provisiones para cubrir esos préstamos colgados, para lo cual acumulan 42,7 billones de pesos.