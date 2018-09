Los 7 miedos más frecuentes al hacer transacciones en línea

El número de transacciones realizadas a través de internet en Colombia siguen en aumento. Solo en el primer semestre del 2018 fueron realizadas 165 millones de transacciones electrónicas de acuerdo con cifras de ACH Colombia, lo que indica un crecimiento en la confianza que tienen las personas en el país a la hora de pagar por estos medios.



A pesar de este desempeño, una gran parte de la población aún no confía ciento por ciento en este mecanismo, debido a ciertos mitos que se han popularizado.



Estos son los siete mitos más frecuentes al hacer transacciones por internet:

1. La transacción en línea no es segura:

Es una de las creencias más populares, pero según cifras de ACH Colombia, en el primer semestre de 2018 los pagos en línea a través de PCE crecieron 36 por ciento respecto al año anterior. De otro lado, en lo que va del año se han realizado 77 millones de pagos por este medio. La causa está, en parte, en los protocolos de seguridad de las entidades financieras como los ‘token’ y los topes.



2. Realizar transacciones en línea es costoso:

Depende del tipo de convenio que se haya hecho con la entidad financiera. En la mayoría de casos a los usuarios no se les aplica ningún tipo de sobrecosto. Plataformas como PayPal, PayU, Google Wallet y Aval Pay Center permiten realizar el pago de productos y obligaciones financieras de un banco desde cuentas de ahorro, corriente o con tarjeta de crédito de otras entidades financieras, sin generar ningún tipo de cobro.



3. Se roban la información personal:

Es el mayor temor de las personas al momento de realizar transacciones por internet, pero las plataformas de pago trabajan para la protección del usuario. Lo aconsejable es confiar solamente en empresas y entidades reconocidas que tengan respaldo en materia de seguridad.



4. Solo se pueden hacer transacciones en línea desde un computador:

Las transacciones electrónicas se pueden hacer desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet, bien sean celulares, portátiles y tabletas, entre otros. Lo que se recomienda es hacerlas desde una terminal de confianza.



5. Es mejor hacer las transacciones en el Banco, de forma personal:

Muchas personas creen que es necesario tener el sello o comprobante de las entidades financieras. Con los nuevos métodos esto ya no es necesario debido a que los soportes llegan al correo electrónico, o simplemente puede bastar con un ‘pantallazo’.



6. Las transacciones no se hacen en tiempo real:

Se suele creer que los pagos por internet demoran un par de días en efectuarse. Los avances del mundo financiero permiten que los pagos se lleven a cabo en tiempo real hasta poder verse reflejados de manera inmediata en los establecimientos.



7. Si no se tiene tarjeta de crédito no se pueden hacer transacciones por internet:

La tarjeta de crédito es una forma común de hacer transacciones electrónicas, pero no la única. También se pueden realizar con tarjetas débito (cuentas de ahorro) o corrientes.



La Banca ha promovido procesos de renovación y ofrece alternativas como aplicaciones de pago, centros virtuales de pago y portales de transacciones propios de cada entidad.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS