¿Es eficaz para servidores públicos el traslado de cesantías?

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia explicó que el traslado de régimen de cesantías es eficaz dado que las partes pueden celebrar acuerdos en el marco de una relación laboral subordinada entre un trabajador oficial y una empresa industrial y comercial del Estado para hacerlo a cambio de un incentivo económico.

Así lo reseñó el portal Ámbito Jurídico, que indicó que según el tribunal, si bien el nuevo régimen de cesantías anualizado solo aplica para las relaciones laborales que nacen con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996, es posible que el trabajador manifieste de manera libre y voluntaria acogerse al nuevo régimen.



En este caso es dable mutar de la liquidación retroactiva del auxilio de cesantías a la anual.



También explicó la corporación que ante la ausencia de disposición legal que establezca una prohibición expresa que impida a los servidores públicos cambiarse de régimen de cesantías, no debe establecerse una diferenciación con los trabajadores del sector privado.



Es decir, que el hecho que se haya excluido del orden jurídico la facultad del Gobierno para establecer programas de incentivos con la finalidad de propiciar en los servidores públicos el cambio de régimen de cesantías, no significa que deba concluirse una prohibición de concertar un traslado al respecto por parte de las entidades del Estado, si así no está contemplado legalmente no se desconocen los derechos mínimos de los trabajadores