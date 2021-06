¿Qué subsidios del Gobierno puede cobrar por SuperGiros?

Desde la página de Supergiros puede consultar si ha sido beneficiario de uno de los subsidios del Gobierno como el Ingreso Solidario, Familias en Acción y la Devolución de IVA.



Para saber si es favorable solo debe ingresar el número de cédula. A continuación encontrará los puntos habilitados para efectuar el cobro.



La entidad le recuerda y sugiere no ingresar sus datos en sitios no oficiales, no compartir su identificación con terceros y en caso de algún problema, utilizar el canal virtual habilitado en la página o contactarse al 01800 413 767.



Ingreso Solidario

El programa de Ingreso Solidario es un apoyo económico que entrega el Gobierno Nacional a familias en situación de pobreza, pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica.



Prosperidad Social recordó a todos los beneficiarios del auxilio que tienen hasta el próximo miércoles 8 de junio para cobrar el incentivo correspondiente al pago 14.



Familias en Acción

A través de Familias en Acción, el Departamento de Prosperidad Social entrega un incentivo monetario a las familias inscritas, para fomentar la asistencia y permanencia escolar de los niños, niñas o adolescentes menores de 18 del hogar beneficiario, así como el acceso al sistema de salud, previa verificación de cumplimiento de requisitos por parte de la entidad.



Mediante esta página web, un miembro de la familia puede corroborar si quedaron elegidos.



Devolución del IVA

Desde el pasado sábado 22 de mayo y hasta el 10 de junio las familias de menores ingresos podrían consultar si son beneficiarios del segundo ciclo de pago de la Devolución del IVA



El giro se podrá reclamar en los diferentes puntos de SuperGiros, con su documento de identidad y sus aliados en todo el territorio colombiano, según informó Prosperidad Social.



