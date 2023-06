Detrás de cada negocio exitoso se encuentran relaciones comerciales sólidas y una buena imagen corporativa. Los gastos de representación desempeñan un papel crucial en la construcción de estas bases fundamentales.



Conozca su importancia en el ámbito empresarial y cómo influyen en la generación de beneficios comerciales.



¿Cuáles son los costos asociados a la representación?

Los gastos de representación son los desembolsos en los que incurre una empresa cuando su personal realiza actividades de representación ante clientes o proveedores con el objetivo de obtener beneficios comerciales, según el desarrollador de software empresarial 'Delsol'.



Un ejemplo típico de estos gastos se encuentra en las relaciones públicas, especialmente con inversores o personas influyentes que pueden generar publicidad positiva y rentabilidad futura para la empresa.

Es importante establecer de manera explícita en el contrato de trabajo que estos pagos no forman parte del salario. Foto: iStock

Como explica la página web 'Gerencie', los gastos de representación no son considerados salario de acuerdo al artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo.



Estos pagos no tienen la intención de retribuir al trabajador ni beneficiarlo directamente, sino que se otorgan para reconocer, compensar o reembolsar los gastos o inversiones realizados por el empleado para llevar a cabo las actividades asignadas por el empleador.



Así mismo, explica que es recomendable establecer de manera explícita en el contrato de trabajo que estos pagos no forman parte del salario. Estos deben estar relacionados con sus funciones laborales.

Ejemplos de gastos de representación

De acuerdo con la información del portal de la 'Notaría 19', pueden incluir invitaciones a comer, proporcionar estadías en hoteles, regalar productos de la empresa o invitar a los clientes a un spa o a eventos deportivos, entre otros.



La elección de estas actividades puede depender del tipo de negocio en el que la empresa se encuentra, y pueden incluir establecimientos como restaurantes, hoteles, cines, centros comerciales, y más.

Diferencias entre los gastos de representación y los de viaje

Aunque son dos categorías diferentes en un presupuesto, a menudo se confunden. Sin embargo, es importante destacar sus principales diferencias.



Estas son las más importantes, según la empresa estadounidense 'Concur' que ofrece servicios de gestión de viajes y gastos a empresas:



Los gastos de viaje se refieren a los desembolsos realizados para cubrir los costos de desplazamiento de los empleados hacia lugares distintos a su lugar de trabajo habitual.



Esto puede incluir gastos como alojamiento, alimentación, transporte y otros gastos relacionados con el viaje.



Por otro lado, los gastos de representación se destinan a fortalecer las relaciones comerciales con proveedores o clientes.



Estos gastos están diseñados para consolidar y promover la relación empresarial, con el objetivo de obtener beneficios comerciales a largo plazo.

Video: Conducta Empresarial Responsable - Valor compartido

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

