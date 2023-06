En la actualidad se está viendo la llegada de los neobancos y fintech, que son alternativas financieras digitales, que operan bajo la licencia de una entidad bancaria.



Con el uso de la tecnología, estos pretenden atender las necesidades de usuarios específicos y tratar de tener ventaja frente a la competencia.

Reciba al instante en su Whatsapp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

En Colombia, las entidades bancarias tradicionales son las que llevan ventaja frente a otras opciones financieras, sin embargo, los neobancos están ganando campo y la pandemia fue un escenario para que estos tomaran fuerza.



Según una encuesta realizada por la banca digital ‘Mambu’, en Colombia un 46 % de la población tiene algún tipo de servicio bancario, frente a un 13 % que afirmó tener un neobanco como producto financiero.



No obstante, la popularidad de los neobancos va en aumento, ya que la gente opta por esta opción para no estar cargando ni guardando dinero en efectivo y no pagar cuotas de manejo y descuentos en cuentas de ahorro.



En el país, ya son más de 32 millones los usuarios que utilizan neobancos y fintech que son de diferentes entidades bancarias como Nequi, Daviplata, Ualá, entre otros.



(Le puede interesar: Cálculo de mesadas: así sería tras lo aprobado de la reforma pensional)

En la compra y venta de artículos, la mayoría de estos se están haciendo por medio de plataformas digitales y un gran porcentaje de los pagos se realizan por los neobancos, así como también transacciones como pagos, transferencias y consignaciones, según Portafolio.



Los neobancos y fintech están transformando el panorama financiero en el país y en los países latinoamericanos por su acceso móvil y la facilidad en el uso de sus plataformas, llegando especialmente a la población más joven, incrementando así una de las claves financieras de hoy en día: el ahorro.



(Lea más: Expoempleo: más de 300 empresas abren vacantes para los egresados del Sena)



No obstante, con el crecimiento económico y las valoraciones altas, estudios de ‘LatamFintech’ registran que sólo el 5 % de los 400 neobancos existentes en latinoamérica, han alcanzado un punto de equilibrio y muy pocos han podido obtener ganancias.



Cuando esta forma financiera empieza a madurar se enfrentan a más competencia, por lo tanto deben crear estrategias de rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo.

La Banca y las fintech ¿Aliadas o rivales en la oferta de crédito?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Impuesto saludable: listado de alimentos ultraprocesados a los que aplica la medida

Cómo declarar y pagar el ICA 2023 en Bogotá?

Prima de mitad de año: ¿cuál es la fecha límite de pago y cuánto deben darle?