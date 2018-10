¿Qué se puede comprar con menos de seis mil pesos al día?

Colombia se ubica en el puesto 70 en un escalafón de 164 países incluidos en el informe ‘Pobreza y prosperidad compartida’, presentado esta semana por el Banco Mundial.



Respecto al ingreso per cápita, el país se ubica en el puesto 49 entre 91 países, pues el promedio de ingreso por habitante es de 14,28 dólares al día (cerca de 44 mil pesos colombianos). Sin embargo, el 40 por ciento de quienes se ubican en la franja de menor ingreso viven con 4,24 dólares al día, es decir, un peldaño más arriba que el de extrema pobreza.

Según el informe, el porcentaje de personas afectadas por este fenómeno es de 4,5 por ciento de la población. Eso quiere decir que 4 de cada 100 colombianos solo tienen un poder adquisitivo diario de 1,90 dólares. El avance, sin embargo, es notorio, pues en 1990 la cifra era del 22,5 por ciento (22 de cada 100).



En ese sentido, actualmente el total de ciudadanos en esta condición en el país es de 2,2 millones, lo que ubica a Colombia como un país intermedio en la misión de reducir el número de quienes viven con poco bienestar.

Este viernes el precio del dólar estadounidense equivale a 3,092 pesos colombianos. Si se tiene en cuenta el valor que señala el Banco Mundial, este viernes 4 de cada 100 colombianos solo tendrá un poder adquisitivo de, aproximadamente, 5.900 pesos. En ELTIEMPO.COM le contamos qué se podría adquirir con esta cifra en dos rubros: transporte y canasta familiar.

Transporte: ¿y los otros gastos qué?

Transcaribe (Cartagena), Metrolínea (Bucaramanga) y Transmilenio (Bogotá) son los sistemas de transporte masivo más costosos en Colombia. El valor de un viaje correspondiente a 2018 en los tres servicios es de 2,300 pesos. En ese sentido, si se tiene en cuenta la cifra revelada por el Banco Mundial, esos 2,2 millones de colombianos que señala el informe podrían costear un viaje ida y regreso en cualquiera de estos servicios, pero tendrían solo 1.300 pesos para los demás gastos del día.



Entre tanto, en Transmetro (Barranquilla) y en el Metro de Medellín, y solo si son pasajeros frecuentes, esos mismos colombianos podrían costear un viaje ida y regreso (4.200 en ambos casos), pero contarían solo con 1,700 pesos para otros gastos diarios.



En los servicios más económicos del país, Mío (Cali) y Megabús (Pereira), gastarían 4.000 pesos en un viaje ida y regreso, lo que significaría solo 1,900 pesos para otros gastos diarios.



La situación se agrava en casos en los que el usuario debe tomar más de un servicio para llegar a su destino. Si una de esas 2,2 millones de personas debe tomar un bus u otro medio de transporte pago, además de los mencionados, probablemente se quedará sin dinero para otros gastos diarios.

Canasta familiar: lo uno o lo otro

La situación tampoco es alentadora en lo que se refiere a canasta familiar. ELTIEMPO.COM consultó el boletín diario de precios de Corabastos correspondiente a este viernes 19 de octubre y contrastó la cifra por unidad de varios alimentos básicos de la canasta familiar con el presupuesto diario que, según el Banco Mundial, tienen 2,2 millones de colombianos.



¿Para qué alcanzaría? Si una de esas 2,2 millones de personas, que cuentan con un presupuesto diario de 5.900 pesos cada una, decidiera visitar este viernes Corabastos para comprar los alimentos que preparará durante el día, probablemente no podría adquirir todo lo que necesita, o al menos tendría que reducir drásticamente el gasto.



Las hortalizas son uno de los alimentos más comunes en el menú diario de los colombianos. Este viernes, con el presupuesto total revelado por el Banco Mundial, solo alcanzaría para comprar, por ejemplo, un kilo de cebolla cabezona blanca, $ 1,600; un kilo de tomate chonto, $ 1,455; un kilo de zanahoria, $ 1,200, y un kilo de pepino cohombro $ 1,500.

De acuerdo al Banco Mundial, 2,2 millones de colombianos viven a diario con 5,900 pesos. Foto: Archivo / EL TIEMPO

En el caso de las frutas, con el valor total de ese presupuesto diario, solo se podría comprar cinco kilos de naranjas ($ 1,000 por kilo), dos kilos de manzanas, $ 3,000; 3 kilos de limones comunes (1,714) o 4 kilos de bananos criollos ($ 1,333).



Para tubérculos como la papa o la yuca, tan frecuentes en el menú diario de muchos colombianos, la situación es similar. Con los 5,900 de presupuesto diario que señala el Banco Mundial, solo se podrían comprar, por ejemplo, 5 kilos de papas pastusas ($ 1,040), 3 kilos de papas sabaneras ($ 2,000), 10 kilos de papas r12 negra o 6 de papas criollas lavadas ($ 1.300).



Esa misma cantidad de dinero alcanza para comprar únicamente 5 platos coliceros (1000 pesos por unidad), 6 kilos de panelas (950 pesos unidad), 20 huevos blancos (290 pesos unidad), 3 kilos de arroz corriente, 5 kilos de menudencias o media libra de costilla o pechuga de pollo.



Entre tanto, para comprar, por ejemplo, 1 libra de lomo, una de esas 2,2 millones de personas tendría que ocupar el presupuesto total de dos días.

¿Pero por qué ocurre esto? De acuerdo al informe del Banco Mundial, el ingreso es clave. Alrededor de la pobreza se presenta una serie de circunstancias de las que es difícil escapar.



Así, en un país con poco desarrollo es más difícil acceder a la educación; con bajo nivel de formación es más complejo entrar en el mercado laboral o, al menos, tener ingresos suficientes para darles mejores oportunidades a los hijos. Por esa razón, aunque se diga que el ingreso no es la fuente de la felicidad, en términos de reducción de la pobreza sí lo es.



Mientras que en Colombia el informe registró un ingreso por habitante de 14,28 dólares al día, en Noruega el promedio marcó 70,92 dólares al día, por lo que el Banco Mundial lo ubicó como el lugar donde los habitantes tienen mayor ingreso per cápita. De otro lado, en países como Níger, el ingreso por habitante no llega siquiera a 3 dólares al día.



ELTIEMPO.COM