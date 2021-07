¿Qué puede hacer si su empleador no le pagó la prima?

El plazo máximo para que su empleador le pagara la primera prima del año era el pasado 30 de junio. Sin embargo, si todavía no ha recibido ningún dinero extra deberá conocer la siguiente información.



(Le puede interesar también: 'Jóvenes en Acción': así puede reclamar el pago de julio)

De acuerdo con el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador está obligado a pagar a su empleado esta prestación que corresponde a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos: la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros veinte días de diciembre.



Además, según el artículo 65, si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, deberá pagarle como indemnización una suma igual al último salario diario por cada día de retardo hasta por 24 meses.



Según Legalapp, si usted tiene problemas con el reconocimiento o pago de la prima lo más recomendable es que trate de llegar a un acuerdo con su empleador antes de acudir a cualquier autoridad.



(Además, lea: Abecé de los subsidios a las empresas que contraten jóvenes)



Sin embargo, si no logró llegar a un acuerdo, el siguiente paso es acudir al inspector del trabajo, con el fin de recibir asesoría, presentar una queja por el incumplimiento de las obligaciones o en ciertos casos, intentar una conciliación solo sobre los derechos que el trabajador puede negociar, como el caso de las indemnizaciones o la forma y plazos para el pago de lo que le deben.



En el caso de que una persona desee intentar la conciliación y no hay inspector del trabajo, Legalapp indica que también podrá acudir a la Defensoría del Pueblo, al Personero Municipal o a los consultorios jurídicos de su municipio.



No obstante, hay que tener presente que el inspector de trabajo no puede ordenar el reconocimiento y pago de prestaciones sociales para lo cual deberá presentar demanda ante el juez laboral.



(Le puede interesar también: Los tres gastos que más daño le hacen a su bolsillo)



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS