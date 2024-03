Porcentaje de su salario que debería usar para pagar el arriendo del apartamento o casa, según expertos

Vivir en arriendo es una opción para muchas personas que acarrea responsabilidades con el cumplimiento de los pagos y el cuidado de la casa o apartamento. Según la Federación de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), solo en Colombia, un 40.2 % de la población habita en alquiler.

Dependiendo de los recursos económicos y el número de personas que arriendan el inmueble, los inquilinos deben hacer cuentas para no atrasarse con las mensualidades y evitar el desalojo e incluso demandas.

A partir de algunos expertos, lo ideal es que se destine de un 25 a 30 % del salario para pagar el arriendo. Rave Ramsey, estadounidense especializado en finanzas y autor del libro best seller llamado The Total Money Makeover (El cambio total de su dinero), cree que el monto no debe exceder el 25 %.

"Si gasta más del 25 % de su salario neto en arriendo, su presupuesto terminará siendo muy ajustado. Claro, aún podrá pagar la comida y ponerle gasolina al carro, pero no le quedará mucho para gastar en otras necesidades de la vida", escribió en un artículo.

Ejemplo: si su salario es de $ 2'500.000, el arriendo no debería ser mayor de $ 625.000. Puede que aun así ese valor no se acople con su situación económica, por lo que el experto Ramsey recomienda ahorrar con estas opciones:

Vivir con un roomie o compañero de apartamento/casa.

o compañero de apartamento/casa. Arrendar una habitación, en lugar de un apartamento.

Buscar arriendos en sectores económicos de la ciudad.

Ramsey enfatiza que todo será diferente "si gana más dinero", así que aconseja explorar nuevos ingresos o trabajos con salarios mayores: "Tenga en cuenta que el costo del arriendo solo irá en una dirección: hacia arriba. Para mantenerse al tanto, sus ingresos también deberían ir en la misma dirección".

De otro lado, para evitar atrasarse en el pago del arriendo, también se recomienda contar con un ahorro. Puede que tenga alguna eventualidad, como perdida del empleo, para lo cual un dinero guardado le servirá en momentos complejos mientras encuentra una solución.

Cuando el inquilino no cumple con los pagos, el propietario de la vivienda está en su derecho de hacer el reclamo. Al no recibir respuesta, puede terminar el contrato de arrendamiento y pedirle que abandone el inmueble, como está contemplado en la ley. Si terminado el contrato no hay devolución de la casa o apartamento, el dueño puede demandar.

¿Cuánto subió el arriendo en Colombia para 2024?

El artículo 20 de la Ley 820 del 2003 señala que el valor del incremento del arriendo no puede ser superior al 100 % del IPC del año anterior.

Como el IPC del 2023 fue 9,28 %, el arrendador para 2024 no podrá subirle más de ese monto en el canon. Además, recuerde que el alza solo la podrá hacer cuando el inquilino cumpla el año de arriendo.

"El arrendador que opte por incrementar el canon de arrendamiento, deberá informarle al arrendatario el monto del incremento y la fecha en que se hará efectivo, a través del servicio postal autorizado o mediante el mecanismo de notificación personal expresamente establecido en el contrato", precisa la Ley.

