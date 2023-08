Cuando una persona requiere solicitar un crédito en una entidad financiera o firmar un contrato de arrendamiento, la mayoría de entidades le piden un codeudor que pueda responder en el caso de que el beneficiario de dicho crédito no pueda hacerlo



De acuerdo con el portal 'Asuntos legales' un codeudor es el responsable de pagar el préstamo al momento de firmar la aceptación del este título, es decir, que el banco podrá cobrarle el dinero como si se lo hubiera prestado a él.

Sin embargo, si está buscando a una persona que le sirva de codeudor, debe tener en cuenta quienes no pueden serlo. Aquí le contamos.



Primero que todo es necesario que sepa que debe escoger como codeudor de una deuda a personas de su confianza, que conozcan su capacidad de pago, historial crediticio y estabilidad financiera y laboral, según el portal anteriormente mencionado.



Por otra parte, las personas que no pueden ejercer esa función son aquellas que no tengan la capacidad para responder, primero que todo personas extranjeras, menores de edad, así como tampoco las que no tienen la capacidad jurídica para ejercer derechos por sí mismas o que se encuentran inhabilitadas por la ley.

El artículo 1504 del Código Civil anota quiénes son las personas que no poseen capacidad jurídica en Colombia, son considerados legalmente incapaces absolutos o relativos, entre los que se encuentran "las personas con discapacidad mental, los impúberes y que no pueden darse a entender -por escrito-".



Así mismo, "de quienes cuyos actos no producen obligaciones naturales y no admiten caución y los disipadores que se hallen bajo interdicción".



Si usted se encuentra buscando un codeudor, además de la información que se brinda en esta nota, tenga en cuenta:



- Mantener una comunicación constante con el deudor y si quiere estar tranquilo, solicite a la entidad financiera el comprobante del pago de cada cuota.



- Cuando finalice el pago de la deuda, usted tiene el derecho de solicitar un paz y salvo al acreedor. Así tendrá ta tranquilidad de que la deuda se pagó y que sus ingresos ya no se verán comprometidos.

¿Qué implicaciones tiene figurar como codeudor de una deuda?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

