Cuando se enciende la alerta de presión de aceite en el tablero, esta tiene poco margen de tolerancia. Se suele encender porque la presión baja y por ende, la lubricación es deficiente porque el aceite necesita entrar a presión entre las partes para evitar su contacto y que se fundan, típicamente los casquetes de las bielas.



En motores que ya están con sus tolerancias fuera de medidas por uso (desgaste), es frecuente que encienda en marcha mínima y, en ese caso, aunque la solución es desarmar, aumentar un poco las revoluciones es un paleativo transitorio.

Si el bombillo no apaga al acelerar, la cosa es grave porque, salvo que el sensor esté dañado, cosa que solo puede comprobar instalando un manómetro en la línea y en el taller al cual debe llevar el carro en grúa inmediatamente para no correr riesgos o poniendo uno nuevo.



Esta alerta se puede presentar cuando el motor está lleno de lodos, esencialmente creados por mal manejo del motor a bajas revoluciones o por hacer muchos recorridos cortos durante los cuales el aceite no calienta y evapora los enemigos provenientes de la combustión, alimentados por el etanol de la gasolina.



Ese barro tapa la toma de la bomba y los conductos hasta cuando el motor se frena, usualmente en simultánea cuando enciende el bombillo. Para tener una idea del estado del motor, quite la tapa de llenado de aceite y trate de tocar los lados con los dedos (ojo, con el calor) y calibre si hay residuos. Lo mejor, es quitar la tapa de las válvulas para tener una mejor película.



A veces sucede que el bombillo parpadea en especial en las curvas o frenadas fuertes. Esto indica que el nivel está bajo y la bomba se queda sin aceite al cambiar de posición el carro cuando se inclina.



Inmediatamente supla el nivel y si está fuera del alcance de comprar el aceite exacto, agregue temporalmente cualquiera de motor para evitar problemas. Porque cuando titila el tablero, es porque ya la bomba no está cargando el sistema, pero puede suceder que, aunque no llegue a disparar la alerta, en esas condiciones de bajo nivel la presión no sea estable ni suficiente.



Algunos carros tienen analizadores del estado del aceite y prenden alertas cuando lo encuentran mal y también los hay que revisan el nivel y hasta los hay sin varilla medidora. El aceite, cuando esta existe, se mide con el motor apagado en un lugar plano y después de un buen rato.



Tenga en cuenta que si quita la varilla con el motor en marcha va a salpicar aceite pues en el cárter este se pone como una nube al lubricar los pistones. Además, no le indica nada porque en esos momentos hay poco aceite abajo y el resto está dando vueltas por el motor.