¿Qué hacer si se equivoca de número al enviar plata por Nequi o Daviplata? Le contamos

En los últimos años, Nequi y Daviplata han ganado gran popularidad, pues son plataformas financieras 100 % digitales, y se han consolidado como unas de las opciones favoritas entre los ciudadanos que prefieren gestionar sus finanzas de manera virtual.



Sin embargo, existen algunos detalles que se desconocen de estas aplicaciones y uno de los más frecuentes es ¿qué se debe hacer cuándo se envía dinero a una cuenta equivocada?

Con los afanes del día a día, son muchas las personas que han manifestado haber enviado dinero a un número equivocado, esto al momento de realizar transacciones o pagos, pues la gran mayoría de comercios han migrado a estos medios de pago.

Sin embargo, aunque intenta detener la transacción por medio de llamadas y comunicaciones con las líneas de atención, estas no siempre responden como se debería o muestran una solución efectiva que los ayude a recuperar el dinero.

¿Qué puede hacer si envía dinero a un número equivocado?



Vale la pena mencionar que si por equivocación realizó una transferencia a un número de celular o cuenta bancaria que no era, en realidad son pocas las opciones que se tienen de recuperar el dinero, pues Nequi y Daviplata mencionan que esto no es un error de ellos, sino del usuario, por lo que, en los términos y condiciones se establece que no están obligadas a responder por este tipo de errores.



Estas plataformas de finanzas móviles mencionan que si un usuario comete el error de ingresar mal el destinatario de la transacción, la responsabilidad del proceso cae directamente en quien lo realiza, no en el funcionamiento de la misma y es por eso, que han creado varios sistemas para evitar que esto pase.

Nequi menciona que lo único que puede hacer por las personas que envíen dinero a una cuenta equivocada, es ayudar al cliente a contactarse con el receptor del dinero, sin embargo, el recuperar o no el dinero enviado depende exclusivamente de la buena fe de la persona que haya recibido la transferencia.



Por otro lado, Daviplata no cuenta con mucha información de esto en su sitio web y lo que recomienda hacer es utilizar el botón de ‘¿necesita ayuda?’, para ser orientado por un asesor.



Estas dos plataformas financieras recomiendan a sus usuarios tener cuidado y revisar muy bien los datos de las personas a las que les vaya a enviar dinero y realizar estos procedimientos sin afán alguno, ya que, no están en la obligación de cancelar la transferencia o devolver el dinero.

