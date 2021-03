¿Qué hacer si fui reportado injustamente en Datacrédito?

Datacrédito es una de las dos centrales de riesgo que existen en Colombia, la otra es TransUnión, antes conocida como Cifin. Estas entidades privadas se dedican, entre otras cosas, a recolectar información crediticia y financiera de las personas.

Cuando un banco o una entidad financiera está estudiando una solicitud de préstamos o créditos, contrastan la información de las centrales de riesgo y de otras fuentes para tomar una decisión.



Es por eso que los reportes que poseen estas entidades son tan valiosos y preocupan tanto a los ciudadanos. Debido a la coyuntura actual, Datacrédito está permitiendo acceder a algunos de sus datos de forma gratuita.



Para consultar su historial crediticio, basta con que entre a la página midatacredito.com. "Quédate en casa, consulta tu historia de crédito totalmente gratis y conoce todos tus reportes en Datacrédito", dice el inicio de la plataforma. Debajo de este letrero, hay un botón que dice "consultar gratis". Dé 'clic' allí.



En caso de que encuentre una anomalía, deberá dirigirse directamente a la entidad en donde se registra ese inconveniente para tratar de aclarar la situación.



No obstante, se han registrado casos más graves en los que delincuentes aprovechan descuidos para suplantar identidades y con estas cometer delitos, además de adquirir productos, servicios o créditos a su nombre.



Las autoridades advierten que usted no solo podría ser víctima de un delito sino además figurar como un delincuente ante terceros.



En ese caso, el portal midatacredito.com entrega las siguientes recomendaciones en caso de que sea víctima de fraude por suplantación de identidad:



-Llamar a la entidad en donde se realizó el fraude, notificar el fraude, pedir nombre de la persona que recibió tu solicitud y el número de radicación del caso. Tenga estos datos presentes junto con la fecha y hora en la que realizó esta llamada a la entidad.



-Asegurarse durante la llamada del bloqueo de los productos abiertos de forma fraudulenta.



-Generar una Alerta de Fraude en midatacredito.com para notificar al sistema financiero y prevenir nuevos fraudes con su identidad.



-Formule un reclamo en midatacredito.com para que la entidad retire la información de la cuenta fraudulenta de su historia de crédito.



-Si es usuario de un plan Premium, puede comunicarse con la línea de asesoría jurídica para realizar conferencia telefónica con un abogado, quien lo orientará en el proceso a seguir para resolver el caso de fraude por suplantación de Identidad. El abogado le dará una explicación detallada de todo lo que debe hacer, incluido el uso de la póliza de seguro antifraude.



-Si el fraude se produjo por robo o extravío de documentos, puede generar el denuncio en línea en la página de la policía en www.policia.gov.co.



Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol como entidad encargada de la Protección de Datos Personales, también comparte una serie de recomendaciones:



Para saber si ha sido suplantado:

- Consulte una vez al mes la información reportada sobre usted en las centrales de riesgo; es gratis.



- Verifique periódicamente con su operador de telecomunicaciones la cantidad de productos que tiene activos a su nombre.



- Sospeche de cualquier llamada de verificación de datos o de casas de cobranza donde le pregunten por deudas que no ha adquirido.

Si ha sido suplantado:

- Presente un reclamo ante la empresa donde ocurrió la suplantación.



- Radique una alerta de suplantación de identidad ante centrales de información financiera como Cifin, Datacrédito, Procrédito.



- Verifique ante dichas centrales quiénes han consultado su historial crediticio e informe a esas empresas o personas que ha sido suplantado



- Si después de 15 días hábiles no recibe respuesta o si no está de acuerdo con la misma, la Superindustria le recomienda verificar si el proveedor con el que se presenta el conflicto se encuentra inscrito en el programa SIC Facilita, una herramienta virtual en donde la SIC actúa como facilitadora para que consumidores y proveedores alcancen acuerdos sobre reclamaciones.



Si no desea acudir a los servicios de SIC Facilita, entonces puede presentar una queja a través de los siguientes canales: a través del correo electrónico contactenosic.gov.co o en la página web de la SIC.



De igual forma, puede hacerles seguimiento a los procesos a través del sitio web www.sic.gov.co.



En todo caso, recuerde que la SIC tiene competencias limitadas respecto de la suplantación de identidad.



Por eso, usted también puede acudir a la Fiscalía General de la Nación y presentar una denuncia por el delito de falsedad personal.



EL TIEMPO



