¿Qué hacer si le cobran de más en el servicio de aseo?

Si el valor de la factura de un servicio público presenta un incremento significativo sin una razón aparente, los usuarios residenciales o comerciales pueden presentar la reclamación correspondiente ante la empresa prestadora del servicio dentro de los cinco meses siguientes a la fecha de expedición de la factura en la cual se realizó el cobro exagerado.

La mencionada reclamación o queja la puede interponer en los diferentes canales de atención que la empresa que las empresas han establecido para ello, bien sea del servicio público de aseo o cualquier otro. Así, puede comunicarse a las líneas de atención telefónica o la respectiva página web, en el enlace de peticiones, quejas y reclamos y expresar el aumento exagerado, comparándolo con el promedio facturado en meses anteriores.

Tras la queja, la empresa de servicios públicos dispone de 15 días hábiles para dar respuesta, y en caso de no recibir una, se denomina ‘silencio administrativo’ y significa que la reclamación fue favorable para el usuario.



No obstante, es importante tener en cuenta que mientras se tramita esta queja y se realiza el debido proceso, el usuario debe cancelar el valor correspondiente a la factura, esto con el ánimo de evitar que sea suspendido el servicio público domiciliario.



Es de aclarar que ninguna empresa debe obligar al pago total de la facturación para dar trámite a una reclamación, solamente se encuentran autorizadas legalmente a cobrar el valor de acuerdo al consumo promedio del predio o de la cuenta.



En caso de que la reclamación no sea favorable para el usuario y este continúe inconforme con el presunto cobro excesivo del servicio público, aún le queda una opción: acudir a la Superintendencia de Servicios Públicos e interponer la queja respectiva.



