¡Ojo! Si el Soat no está cargado en el Runt, pueden ponerle una multa: ¿qué debe hacer?

Si usted maneja un vehículo, bien sea un automóvil, camioneta o moto, en Colombia y no cuenta con un seguro obligatorio, Soat, cuya póliza cubre a las personas lesionadas durante un accidente de tránsito, puede tener una sanción económica y hasta la inmovilización del vehículo.



Para garantizar que cuenta con este documento, debe tener evidencia física o digital del mismo.

Pero al momento de contrastar la información, un conductor puede llevarse la sorpresa de que, aunque haya comprado el seguro obligatorio, aún no esté cargado en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, esto ocurre porque la empresa de seguros que emite la póliza tiene la obligación de subir la información, pero la póliza solo entra en vigor 24 horas después de que la compra se hizo efectiva.



Entre una y otra fecha es recomendable no utilizar el vehículo si el anterior Soat ya se venció, pues le pueden imponer un comparendo y se verá obligado a pagar una multa por este concepto.



Si, por el contrario, el Soat no aparece en la plataforma del Runt, la única salida es solicitarle a la empresa de seguros una explicación sobre su caso y abstenerse de usar su vehículo hasta que no solucione el problema, pues aunque usted cuente con un comprobante de pago, le pueden imponer la multa.

Recuerde que si consulta en el Runt puede asegurarse de que quede en el sistema y pueda sacar su vehículo. Además, allí verá la revisión técnico-mecánica, que también debe estar al día en la página. Puede incluso consultar con la placa datos como infracciones que no se han pagado o citaciones jurídicas.



Incluso, podrá ver el certificado médico con el cual está habilitado para ir al volante, fecha de inscripción al sistema y el examen práctico de conducción expedido por una academia avalada por el Ministerio de Transporte.

