De seguro en algunas ocasiones ha pensado -o en el peor de los casos le ha ocurrido- qué podría pasar si el cajero se ‘traga’ su dinero y no se lo entrega completo o solo le da una parte de su solicitud.

Así como cualquier otro aparato electrónico, el cajero puede tener fallas técnicas que afecten su normal funcionamiento, por lo tanto, esta situación, aunque inesperada y excepcional, puede pasar en cualquier momento.



Sin duda es un episodio preocupante y alarmante para todos. Sin embargo, hay algo que debe saber como prioridad: lo más probable es que no pierda el monto que pensaba retirar.



(Leer más: Banco digital brasileño Nubank recauda US $ 2.600 millones en Wall Street).



Si el cajero descontó su dinero, pero no se lo entregó, debe pedir que le entregue la factura, ya que esta tendrá toda la información sobre la transacción. Albergará datos vitales para una reclamación como el día, la hora, el cajero y el valor del retiro.



A su vez, en este recibo podrá verificar si realmente le fue descontado o no el dinero dado que ahí aparecerá el monto que en ese momento, tras el ‘final’ de la transacción, está en su cuenta.



Si el dinero sí fue descontado tiene que comunicarse de inmediato con su entidad bancaria y comentarles lo sucedido. En caso de que haya hecho la transacción en un horario en el que el banco está atendiendo por ventanilla, puede comunicar directamente el problema en una sucursal.



Si no pueden atenderlo en las oficinas (hizo el retiro un domingo, por ejemplo), lo que puede hacer es buscar los canales de comunicación por teléfono o virtuales. Además, los cajeros tienen registrado un número de emergencia que puede marcar desde su teléfono móvil y sin retirarse del lugar.



Es primordial que no se retire del cajero antes de registrar el problema, dado que cualquier anomalía más en el aparato podría causar otro inconveniente -por ejemplo: que el problema ‘se solucione’ y termine dando el dinero restante de un momento a otro-.

Facebook Twitter Linkedin

Es posible que le hagan un reembolso en caso de hallar anomalías en el funcionamiento del cajero. Foto: iStock

La entidad verificará que la información suministrada por usted es válida y atenderá el inconveniente de acuerdo al proceso que tengan demarcado en su ‘manual’ de atención al cliente.



Por ejemplo, el portal web de ‘Bancolombia’ señala que, “si al momento de hacer un retiro, el Cajero electrónico no te entrega el dinero o no recibe el total del retiro y se hace el cobro en su Cuenta de Ahorros parcial o completamente”, lo que debe hacer es comunicarse “con la Sucursal Telefónica o la Línea de Atención Nacional para hacer el reclamo”.



(Lea también: Habilidades que le asegurarán el éxito en mercado laboral, según Bill Gates).



Dependiendo la empresa bancaria y cómo sucedieron los hechos puede pasar que le hagan un reintegro del dinero en su cuenta, siempre y cuando hayan logrado verificar que no fue retirado el monto y que en verdad el cajero tuvo algún problema en su funcionamiento.

Más noticias:

Expoartesanías, una feria para encontrarnos con lo nuestro

Elon Musk hace apocalíptica predicción si las personas no tienen más hijos

CAF anuncia capitalización histórica para apoyar reactivación en la región

¡Ojo! el 15 de diciembre vence plazo para pagar comparendos con descuento

Ingreso Solidario: ¿cuándo serán los pagos en diciembre y sus montos?

Tendencias EL TIEMPO