Si le afectó la pandemia, todavía tiene plazo de retirar sus cesantías

A través de la Resolución 738 de 2021, el Ministerio de Salud prorrogó en el país la emergencia sanitaria por el covid-19 hasta el próximo 31 de agosto. Ese anuncio implica que medidas como la del retiro de cesantías por la disminución de los ingresos mensuales también quedarían habilitadas hasta esa fecha.



Hay que recordar que esta una medida excepcional que se tomó el año pasado a través del Decreto 488 del 27 de marzo de 2020. Normalmente, los motivos para poder retirarlas son para educación, vivienda o terminación de contrato, entre otros. Sin embargo, ahora se permite que las personas que tengan una afectación temporal en sus ingresos, sin que haya terminado la relación laboral con su empleador, puedan hacer retiros parciales.

"Hay 15 billones de pesos que se pueden sacar si la gente lo desea. En 2020, se retiraron 2,2 billones de pesos. Fue un colchón importante", indicó el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro.



¿Para quiénes aplica este nuevo retiro?

Este retiro está disponible para trabajadores:

_ con licencia no remunerada

_ suspensión del contrato de trabajo, o

_ disminución de salario por mutuo acuerdo

Cuya causa sea la emergencia económica, social y ecológica que atraviesa el país.



¿Qué necesito para hacer el retiro?

Una carta del empleador que contenga la siguiente información:

_ Nombre o razón social del empleador junto con el tipo y número de identificación.

_ Su nombre y apellidos junto con el tipo y número de identificación.

_ Datos de contacto del empleador.

_ Salario devengado a 1 de marzo de 2020.

_ Monto de la disminución de su ingreso mensual.



¿Me cobrarán comisión por hacer el retiro?

Para las personas que retiren sus cesantías bajo los lineamientos del Decreto 488 de 2020, no se cobrará ningún tipo de comisión por el retiro.



“El trabajador lo debe hacer a través de los canales virtuales. Ir a una oficina es la última medida. Las administradoras no cobrarán comisión a estos retiros para que el trabajador reciba más ingresos”, indicó Carla Elena Reales, vicepresidenta jurídica de Asofondos.

​

