Debido a los constantes cambios en el mundo financiero y a las transiciones que tienen diferentes sectores del mercado, muchas personas tienen preocupación e incertidumbre sobre su situación económica en un futuro y temen no saber reaccionar ante una recesión. Sin embargo, algunos expertos han brindado consejos que pueden ser útiles para manejar momentos difíciles.

Ann Kaplan, una poderosa empresaria, doctora en negocios y fundadora de iFinance, compañía canadiense especializada en préstamos financieros, brindó una entrevista al medio ‘Make It’-perteneciente al conglomerado CNBC-, en la cual dio algunos consejos a los usuarios para que puedan estar preparados ante una crisis económica.



Tal como está consignado en la página web de la empresaria, iFinance fue creada en 1996 y actualmente “es una de las compañías de financiación al consumo más grandes de Canadá con solicitudes de préstamos que superan los 2 mil millones de dólares” (más de 925 mil millones de pesos).



Según Kaplan, es muy importante tener un soporte financiero y prever que una fuerte recesión podría durar entre seis a doce meses. No obstante, manifestó que un decrecimiento económico podría ser una buena oportunidad para organizar mejor los ingresos y egresos personales.



Ante esto, la empresaria creó algunos consejos importantes que se deben seguir si se desea sobrevivir ante una crisis financiera.

Una recesión económica puede ser una oportunidad para reorganizar sus finanzas. Foto: iStock

Ahorrar para una emergencia

En el momento que su economía sea estable, es necesario crear un fondo de ahorros para poder sobrellevar los gastos de tres a seis meses en caso de que se quede sin trabajo y/o sin ingresos por un tiempo.



Sin embargo, la consultora de finanzas Catherine Valega dijo anteriormente en una entrevista con el medio previamente mencionado que este fondo de ahorros debe estar diseñado para los gastos de seis a doce meses, puesto que solo tres meses no sería suficiente.

Reduzca los créditos con tasas altas de interés

En caso de adquirir una deuda con un banco, procure elegir una opción en la que las tasas de interés sean bajas. Si ya adquirió una tarjeta de crédito con un cobro alto de intereses y tiene un buen historial crediticio, intente negociar con la entidad para que le reduzcan este monto.



Si su banco no puede minimizar el cobro, procure migrar su préstamo a otra entidad que le dé la opción de pagarlo con tasas de interés más bajas. De esta forma, podrá liberar capital en caso de que necesite para una emergencia financiera.



Si ha adquirido una hipoteca y después de que se le fue otorgada las tasas de interés bajaron, renegocie con su banco para que pueda cancelar su crédito y obtener uno con un cobro de intereses más bajo. Normalmente, este cambio implica una sanción, pero puede que pagarla le favorezca más, por lo que debe evaluar qué opción es la que mejor le conviene .

Procure evitar los préstamos con tasas de interés altas. Foto: iStock

Tenga un buen historial crediticio

Cuando cuente con ingresos estables, es esencial que sea disciplinado con sus tarjetas de crédito y demás movimientos bancarios para que pueda ir generando un buen historial crediticio.



Esto quiere decir que, cuando tenga los medios, haga sus pagos a tiempo y procure no pedir tantos préstamos. En una emergencia, puede necesitar un crédito y de sus antecedentes dependerá si el banco lo aprueba o no.

No entre en pánico y no pague sus deudas de contado

Un error muy común es que, cuando se entra en una recesión, las personas suelen pagar todos sus créditos para poder salir de esos gastos y liberar capital. Sin embargo, la empresaria dijo en ‘CNBC Make It’ que esta opción no es recomendable.



Lo ideal es mantener la deuda con pagos pequeños y constantes, sobre todo si sus tasas de interés son bajas. De esta manera, el dinero que le sobre le servirá para sobrellevar sus gastos en caso de que haya perdido su fuente de ingresos.

Compre artículos no perecederos

En el momento que pueda, haga una gran compra de productos no perecederos que podrá conservar en caso de una emergencia y/o recesión económica, tales como enlatados, productos de aseo, papel higiénico, artículos esenciales para el hogar, entre otros. Esta es una buena forma de ahorrar y liberar capital en caso de que llegue un momento de crisis.



Así mismo, procure congelar todos los alimentos que se puedan como las frutas y las verduras. Incluso, en muchos supermercados venden estos productos directamente congelados y suelen ser más económicos.



Adicionalmente, opte por las marcas genéricas de detergentes, papel higiénico, bombillos, servilletas, enlatados y demás artículos que su calidad no tiene mucha diferencia con una marca reconocida y puede reducirse significativamente su valor.

Organice su dinero y compre objetos no perecederos ante para una crisis económica. Foto: iStock

Tenga en cuenta el costo de la gasolina

Si va a utilizar su vehículo, procure hacer todas sus diligencias en una sola salida, eligiendo puntos cercanos entre sí para que los recorridos sean más cortos y gaste menos combustible.



Evalúe también otras opciones como el transporte público, en el caso que sea posible, o pagar un envío si resulta más económico que utilizar su carro.

Invierta y genere ingresos extra

Cuando su economía personal sea estable, analice qué compañías podrían tener un crecimiento financiero sólido y compre sus acciones. Para ello, evalúe qué tipo de servicios o productos ofrece, a qué sector pertenece y el prestigio que tiene.



Todos estos factores le ayudarán a identificar si la empresa podría resistir a una recesión económica y si le brindará buenos ingresos a largo plazo. El tipo de sectores en los que la empresaria recomienda invertir son todos los que ofrecen productos básicos de consumo, servicios públicos y de atención médica.



Por otra parte, es muy bueno tener un trabajo adicional en sus tiempos libres, bien sea en una compañía que le dé la posibilidad de tener un horario flexible e incluso podría empezar a vender artículos por internet y generar su propio negocio paulatinamente.

