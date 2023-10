Ojo, nunca le diga estas frases a un vendedor antes de comprar un vehículo: experto

El mercado de carros usados se regula basándose en el de 0 km. Y si este no logra estabilizarse, de ahí para abajo las referencias se pierden. Es por eso que es común ver modelos usados más caros que los autos “cero” o que las operaciones entre particulares cuenten con varias horas de negociación y debates.

(No deje de leer: 'Las vuelven a elegir': las marcas de carros más confiables del mundo, según clientes).

Salvando las diferencias, los expertos en este campo salen a dar consejos. Ray Shefska lleva adelante un canal de YouTube que se llama CarEdge donde aporta tips e información clave para estos procesos. Él lleva 40 años trabajando en agencias de compraventa de autos usados en Estados Unidos pero, como asegura en varios de sus videos, “los vendedores son una raza común en todas partes del mundo”.

Sus recomendaciones sirven tanto para quienes viven en sus latitudes, como para quienes están kilómetros por debajo. Son tres consejos que define como “infalibles” para tratar con cualquier vendedor y así evitar que los precios suban, las técnicas de manipulación funcionen y se llegue a firmar un trato que le conviene más a una agencia que al cliente.

No hay que demostrar emociones. Nunca le digas al vendedor que amás a un auto FACEBOOK

TWITTER

Por ejemplo, el primer tip que aporta en uno de sus videos está centrado en la emocionalidad. “No hay que demostrar emociones. Nunca le digas al vendedor que amás a un auto”, explica. El motivo es simple: “van a pensar que estás dispuesto a pagar lo que sea por él”. “Guardate esa información para vos y evitá dar pistas sobre tus emociones respecto a uno u otro modelo”, agrega.

(También puede leer: ¿Cuál carro híbrido comprar?: consejos prácticos para comprar este tipo de vehículos).

Y es en esa misma línea que aparece el segundo consejo. “No es tanto qué decís, sino cómo lo decís”. Quizás esa frase sea algo más para observar que para hacer, ya que, según él, los vendedores “están entrenados” para decir las cosas de una manera “más amigable”. “Así manipulan a los clientes”, señala. Es decir, hay que prestar atención y entender hasta qué punto lo que se charla en una operación es efectivamente así.



“Los vendedores hacen eso en cualquier rubro, no solo con los autos. Hay que estar informado y evitar caer en una trampa”, agregan expertos citados por medios estadounidenses. A su vez, y como último tip, hay que tener en claro que todo cambio se anuncia y las cosas no se modifican de un día para el otro “por arte de magia”.

Facebook Twitter Linkedin

Ojo, no diga estas frases cuando va a comprar un carro. Foto: iStock

Un vendedor quiere que la operación se cierre en el día, por lo que anuncios de potenciales cambios de condiciones están a la orden del día. “Los precios y las promociones, por lo general, van a seguir vigentes al día siguiente”, explica Shefska. En la Argentina quizás eso sea difícil de medir, dado que los cambios económicos sí ocurren de un momento al otro, pero la clave está en ver qué tipo de modificación se está comentando.



(No deje de leer: Soat: conozca cuánto tiempo puede conducir su vehículo con el seguro vencido).



“El consejo es que si no están listos para hacer la operación, no la hagan. No tiene sentido negociar con dudas y no hace falta apresurar nada”, cierra el video.

LA NACIÓN (ARGENTINA) / GDA