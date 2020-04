DNP responde a supuesta irregularidad con Ingreso Solidario

Luego de que usuarios en redes sociales señalaran irregularidades en el portal web del Ingreso Solidario, iniciativa del Gobierno Nacional para entregar apoyos a las familias más vulnerables durante la emergencia por covid-19, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez, dio un parte de calma.

La respuesta de Rodríguez se da luego de que la congresista de Alianza Verde Katherine Miranda y muchos otros usuarios de Twitter revelaran que en el registro del Ingreso Solidario aparecen beneficiarios con números de cédula que despiertan sospechas y nombres que no concuerdan con su identificación.



Sobre esto, el director del DNP dio un parte de tranquilidad. "Se presentó una anomalía con el buscador de cédulas del programa Ingreso Solidario, que está siendo superada en estos momentos. A hoy se han realizado 1.194.608 giros, todos a personas bancarizadas, cuyo nombre y cédula están plenamente identificados por entidades financieras", aseguró Rodríguez.



El funcionario añadió que la página fue temporalmente inhabilitada, y aseguró: "Que cédulas falsas salgan en la página no quiere decir que van a recibir el giro, no deben tener celular, ni cuenta bancaria, ni nada".



Vale la pena recordar que, en una primera etapa, los beneficiarios que ya tienen cuenta en una entidad financiera recibirán una comunicación de su banco, y luego la transferencia de los recursos.



Para aquellos que no tienen una cuenta en el sistema financiero, se hará la apertura de un producto digital de fácil uso por medio del teléfono móvil en un proceso simplificado que adelantarán las siguientes 4 entidades financieras: AVVillas (Cuenta Digital), Bancolombia (Nequi y Bancolombia a la Mano), Davivienda (Daviplata) y Movii (Movii).

¿Cómo y a quién se entregan los subsidios Presidente @IvanDuque?



Esto, de ser verdad, es una burla!😡 Pido al Señor Contralor @pipecordoba y al Procurador @fcarrilloflorez investigar y cuidar estos dineros. pic.twitter.com/5xNqiajErz — Katherine Miranda (@MirandaBogota) April 8, 2020

"¿Cómo y a quién se entregan los subsidios Presidente @IvanDuque? Esto, de ser verdad, es una burla! Pido al Señor Contralor @pipecordoba y al Procurador @fcarrilloflorez investigar y cuidar estos dineros", tuiteó la congresista Katherine Miranda.



EL TIEMPO confirmó que, al consultar la página web habilitada para el Ingreso Solidario, aparecen como beneficiarios ciudadanos identificados con números de cédula y nombres erróneos. Tal es el caso de un registro con el número de identificación 4444444, bajo el nombre YYYYYY TTTTTT, en el municipio de Sotaquirá, Boyacá.

Preguntas y respuestas sobre el Ingreso Solidario

¿De qué se trata este programa?

El Ingreso Solidario se creó para atender las necesidades de los hogares informales en condición de pobreza y vulnerabilidad que no reciben ayuda a través de los programas sociales del Estado y que han visto afectado su ingreso por la cuarentena que se adoptó para enfrentar la pandemia del coronavirus.





¿Para quiénes está dirigido?

Las transferencias monetarias no condicionadas del programa, que se pagarán con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias, van dirigidas a las personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, que no sean beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor, Jóvenes en Acción o de la compensación del impuesto sobre las ventas -IVA, por el tiempo que perduren las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.



¿Quién y cómo determinará a los beneficiarios?

Lo hará el Departamento Nacional de Planeación, que en un acto administrativo expedirá el listado los hogares beneficiarios.



Para ello, se tendrán en cuenta los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que registrados en el Sisbén, y que cumplan con criterio de ordenamiento de Sisbén, para lo cual podrá hacer uso de los registros y ordenamientos más actualizados este Sistema no publicados, de acuerdo con lineamientos establecidos en dicho acto administrativo y en el manual operativo que emita la entidad.



¿Cuál será el monto a transferir?

Con en base lo anterior, el Ministerio Hacienda ordenará la ejecución del gasto y giro directo a las cuentas que señalen las diferentes financieras, mediante acto administrativo en el que se establecerá igualmente el monto de los recursos a transferir, la periodicidad y los mecanismos de dispersión. El presidente Iván Duque dijo en días pasados que cada hogar recibiría unos 160.000 pesos por este concepto.



Para ello, podrá definir, en coordinación con otras entidades, los productos financieros y las entidades en las que los beneficiarios recibirán las transferencias monetarias no condicionadas.



¿Cómo evitarán que haya colados?

Las personas y hogares que reciban el ingreso solidario sin el cumplimiento los requisitos establecidos y no lo informen a la autoridad competente, o las reciban de forma fraudulenta, incurrirán en las sanciones legales individuales a que hubiere lugar. La configuración de estos supuestos no conlleva responsabilidad para quienes participen en la implementación este programa.

