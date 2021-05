¿Qué es una vivienda VIP y cómo aplicar?

Según el Ministerio de Vivienda, una vivienda de interés prioritario es aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es de setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLM), es decir, de 63,59 mi​llones de pesos para el año 2021.



Según el Gobierno, para acceder a una VIP las familias deben presentarse a las salas de ventas de los proyectos y cumplir con estos requisitos:



- Tener ingresos totales mensuales no superiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.



- No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional.



- No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda efectivamente aplicado, ni de la cobertura de tasa de interés, salvo cuando el beneficiario haya perdido la vivienda por imposibilidad de pago del crédito con el cual la adquirió, o cuando la vivienda haya resultado totalmente destruida o quedado inhabitable como consecuencia de desastres naturales, calamidades públicas, emergencias, o atentados terroristas.



- Contar con un ahorro por un monto equivalente al 5% del valor de la vivienda, es decir, aproximadamente dos (2) millones de pesos.



- Contar con un crédito pre-aprobado por el valor correspondiente a los recursos faltantes para acceder a la vivienda.



- No haber sido inhabilitados por haber presentado documentos o información falsa con el objeto de que le fuera adjudicado un subsidio.

