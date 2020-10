El duro mensaje del papa Francisco contra la libertad de mercado

Desde el inicio de la crisis provocada por la pandemia, el capitalismo como modelo económico y su respuesta a la coyuntura ha sido criticado en varios escenarios por el duro golpe que se sentirán en aspectos como el incremento de la pobreza y la desigualdad, pero en estos días le llegó uno de los comentarios más sonados hasta hoy, de parte del Papa Francisco.



(Lea también: ¡Asombroso! Así está, 14 años después, el cuerpo del joven que será beatificado)

Y es que en su nueva encíclica, que se titula ‘Fratelli tutti’ (Hermanos todos), el pontífice arremetió contra el capitalismo y el dogma neoliberal de la actualidad.



Según el documento, publicado este domingo, Francisco apuntó que “la fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado”, al tiempo que arremetió fuertemente contra el neoliberalismo, al apuntar que este “se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente”.



(En contexto: Los principales puntos de la nueva encíclica del papa Francisco)

El desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos FACEBOOK

TWITTER

A esto, el documento que publicó el Vaticano agrega que estas recetas no son capaces de resolver la inequidad en el mundo.



De igual forma, en un momento en el que la desconexión entre la economía real y los mercados financieros se ha vuelto más clara, con el PIB mundial directo hacia la mayor contracción desde la Gran Depresión y los índices bursátiles registrando máximos históricos, la especulación financiera también fue blanco de la carta del Papa Francisco.



Según indica, “la especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos”, al tiempo que resaltó que “las recetas dogmáticas de la teoría económica imperante mostraron no ser infalibles”.



(Puede ser de su interés: Papa Francisco cree que el placer sexual es 'simplemente divino')



El líder de la Iglesia Católica también criticó la desigualdad, cuyas grandes riquezas incluso han seguido creciendo durante la crisis. “El desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos (...) el derecho de algunos a la libertad de empresa no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente”, resaltó en el documento.



De hecho, en las líneas del texto hace referencia a que la globalización y la economía mundial aumentó la riqueza, pero con inequidad, lo que propició la aparición de nuevos tipos de pobreza.

La libertad de empresa no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres FACEBOOK

TWITTER

Y junto con esto, habló del rol del empresario, al apuntar que “tendrían que orientarse al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas”.



(Siga leyendo: 'Qué triste si para la vacuna se diese prioridad para los más ricos': papa Francisco)



La crisis climática y la necesidad de actuar para proteger el medio ambiente también hizo parte de las críticas del Papa Francisco, quien aseguró que “cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos, pero ese cuidado no interesa a los poderes económicos que necesitan un rédito rápido”.



Por último, cabe destacar que el Papa Francisco hizo un llamado a las empresas a llevar a cabo una gestión justa que evite la corrupción dentro de sus estructuras, al tiempo que resaltó la necesidad “imperiosa de una política económica activa orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial, para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos”.



PORTAFOLIO