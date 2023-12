¿Qué debe hacer si un inquilino no paga el arriendo durante varios meses y no desaloja?

En medio de las dificultades económicas que experimenta en la actualidad la sociedad, un número creciente de individuos está explorando la opción de obtener ingresos adicionales mediante el alquiler de un espacio en su hogar o el arriendo de una propiedad.



Sin embargo, antes de llevar a cabo dicho proceso, es importante tener en cuenta diversos aspectos. Como, por ejemplo, que en ocasiones, tanto los inquilinos como el arrendador pueden tener problemas debido a diversos factores.

Ya sea por el mantenimiento del hogar o algún daño causado por el arrendatario, diversos conflictos pueden surgir durante el periodo de arrendamiento.



Sin embargo, si el inconveniente está vinculado al pago de la cuota, es probable que la situación adquiera un tono más tenso. En estos casos, la gestión de este tipo de problemas se vuelve aún más crucial para mantener una relación cordial entre ambas partes involucradas.

El perfil del inquilino es crucial para evitar inconvenientes a futuro. Foto: IStock

Recuerde que antes de proceder al arriendo, lo ideal es que exista un contrato de arrendamiento. De acuerdo con la ley 820 de 2003, este puede ser oral o escrito. Esto es importante, porque al momento de enfrentar el problema, debe tener en cuenta la fecha pactada de pago y las condiciones del mismo.

Ahora bien, inicialmente es crucial entablar una conversación con el arrendatario. Compartir las preocupaciones puede transformarse en una oportunidad para llegar a acuerdos y prevenir que la situación empeore.



Pero, ¿qué pasa si al final no se logra un acuerdo?, ¿qué se debe hacer en caso de que el inquilino no pague durante varios meses?, ¿y si la situación se torna agresiva por algunas partes?

Las acciones legales que puede tomar

Si no ve una solución o la posibilidad de llegar a acuerdo y necesita que desaloje, lo primero que debe hacer es emitir una 'notificación de terminación de contrato'. Esta, según la ley 820 de 2003, debe especificar de manera clara que el contrato no se renovará y debe enviarse al menos tres meses antes de su vencimiento.



Bajo ciertas circunstancias, el arrendatario puede ser indemnizado en caso de desalojo; pero, si se termina de manera unilateral el contrato debido a que el arrendatario no pagó las rentas dentro del término estipulado, o los servicios y causó desconexión de estos, subarrendó, realizó mejoras, cambios, ampliaciones sin autorización o destinó el inmueble para actos delictivos, no recibirá absolutamente nada.

Hay varias causales para terminación unilateral del contrato. Foto: iStock

Ahora bien, si pasado este tiempo el inquilino se niega a dejar el inmueble, podrá proceder con una demanda de desalojo ante un juez civil. Tras esto, el juez convocará a una audiencia, en la que el arrendador deberá presentar las pruebas necesarias para corroborar que el arrendatario incumplió el contrato.



En dado caso de que el juez encuentre que el arrendador tiene razón, se emitirá una orden de desalojo, en la que se le da al inquilino cierto tiempo para retirarse del inmueble.



Finalmente, si esto no sucede, el juez podrá solicitar apoyo de la fuerza pública para llevar a cabo el desalojo.

Dueños de vivienda viven un infierno por inquilinos que deben 6 meses y los amenazan

