¿Qué cosas puede comprar con una tarjeta de crédito y cuáles no?

Las tarjetas de crédito, si bien para algunas personas se convierten en una ayuda financiera, porque brindan comodidad y flexibilidad a la hora de adquirir productos, también se pueden convertir en una pesadilla para que no sepa manejarlas.



Si bien hay algunos productos y servicios que se pueden comprar o pagar con dinero plástico, existen otras que no es posible adquirir las de esta forma, además algunos expertos recomiendan nunca acceder a ciertos productos por medio de la tarjeta de crédito, aquí le contamos cuáles son.

Por ejemplo, algunos servicios médicos no se pueden pagar con tarjeta de crédito, si bien algunos centros médicos reciben tarjeta débito o efectivo no se puede realizar sus pagos con tarjeta de crédito.



Así mismo, en algunos lugares no se puede comprar carros por medio de la tarjeta de crédito, ya que esto ocasiona grandes cargos en cuanto a intereses por la compra de este producto.



Con relación a lo que se puede comprar con tarjeta de crédito, pero que no se debe hacerlo, algunos expertos recomiendan:

Pagos de otras deudas: No utilice su tarjeta de crédito para pagar deudas en otros bancos, ya que se transferirá sus deudas y tendrá más intereses.​ Compras diarias: las denominadas 'compras hormiga' no se deben hacer con la tarjeta de crédito, puesto que hacer compras de mercado, café o gasolina harán que sus deudas se vayan acumulando, ocasionando intereses por compras por valores menores.

Joyas y lujos innecesarios: el adquirir una deuda con tarjeta de crédito por productos como joyas, harán que a largo plazo se vea en apuros por los altos intereses que deberá pagar. ​ Productos electrónicos de alta gama: antes de caer en altos intereses por la compra de productos electrónicos, es mejor optar por financiación sin intereses con el comercio en donde lo va a adquirir.​ Compras impulsivas: antes de realizar una compra, siempre pregúntese si realmente necesita ese producto, no compre por emoción.

Cuotas escolares: no adquiera deudas con la tarjeta de crédito para el pago de la educación de sus hijos. Existen otro tipo de opciones como entidades bancarias especialistas en este tipo de préstamos, que brindan facilidades de pago. ​ Vacaciones: si bien va a disfrutar de un espacio para el descanso, seguramente más adelante tendrá una pesadilla financiera al tener que pagarlas. ​ Hobbies costosos: prefiera comprar de contado este tipo de pasatiempos o hobbies de alto costo, puesto que estos tienen un término a adquirirlo, pero los intereses de la tarjeta si van a largo plazo.

Las tarjetas de crédito pueden ser una buena opción para una urgencia, pero piénselo bien antes de endeudarse, porque a largo plazo estos cobros pueden convertirse en un dolor de cabeza.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

