¿Qué bancos prestan sin historial crediticio?

Varias entidades financieras colombianas tienen planes de créditos sin exigencia de historial crediticio.



Líneas de créditos de libre inversión ofrecen entidades como Colpatria, Bancoombia, Banco Popular, BBVA, Banco de Occidente y Banco Caja Social.

La del Banco Caja Social, precisamente, se llama ‘Mi ahorro mi crédito’. Este servicio busca hacerle contrapeso a los sistemas informales de préstamos de dinero, como las pirámides, las cadenas, el ‘gota a gota’, entre otros.



‘Mi ahorro mi crédito’ “permite iniciar el ahorro con una cuota fija de $50.000 hasta $500.000 mensuales, otorga créditos desde $400.000 hasta $4 millones, con un plazo de crédito fijo a 12 meses y cuenta con un seguro de vida”, dijo el banco en un comunicado



Según el portal Rankia.co estos son otros de los créditos de libre inversión que hay en el mercado:



Crédito de Libre Inversión de Colpatria

Este crédito de libre inversión es uno de los más accesibles para quienes no tienen un historial crediticio muy amplio ya que puedes solicitarlo a partir de los 21 años. Como otros créditos sin experiencia crediticia, el Crédito de Libre inversión de Colpatria requiere que ganes 2 SMMLV si eres asalariado, y de 3 SMMLV para independientes.



Crédito de Libre inversión de Bancolombia

Otros de los créditos de libre inversión sin vida crediticia es el ofrecido por Bancolombia, ya que puedes acceder a él con tan solo 18 años de edad. Puedes solicitar desde $1.000.000 y pagarlo en hasta 60 meses a tasa fija o en 120 meses a tasa variable.



Crédito de Libre Inversión del Banco Popular

Si no tienes experiencia crediticia, el Banco Popular te ofrece su Crédito Libre Inversión con requisitos accesibles para quienes deseen solicitar su primer crédito. Si eres asalariado puedes solicitarlo al cumplir 18 años con un mínimo de 12 meses en tu empleo y con un ingreso de 2 SMMLV. Si eres independiente y no tienes experiencia crediticia, deberás tener al menos 25 años y 3 años realizando tu actividad comercial, devengando ingresos de 4 SMMLV.



Crédito de Libre Inversión del BBVA

Tienen disponibilidad delproducto para personas de 21 a 74 años de edad, siempre que posean ingresos mensuales superiores a 1.500.000 pesos. Al igual que otros bancos exige un seguro de vida a deudores, el cual puedes adquirir en la misma entidad. El monto mínimo de la solicitud es de 1 millón de pesos pagaderos en plazos que van de 6 a 72 meses y con la opción de cancelar en 12 o 14 cuotas mensuales.



Crédito de Libre Inversión del Banco Caja Social

La disponibilidad de éste tipo de crédito es para personas que posean un ingreso mínimo de un sueldo mínimo. La garantía es de tipo personal y no requiere de hipotecas o fiadores. Dependiendo de la información crediticia del beneficiario puede optar a créditos desde 1 millón a 100 millones de pesos, pagaderos en plazos de 6 a 60 meses con tasas y cuotas fijas.



Crédito de Libre Inversión del Banco de Occidente

La disponibilidad de éste tipo de crédito es para personas mayores de 18 años y cuyos ingresos cumplan con el monto solicitado, lo cual puede evaluar directamente en el simulador del portal web del banco.que posean un ingreso mínimo de un sueldo mínimo. Dependiendo de la información crediticia del beneficiario puede optar a créditos desde 2.000.000 a 99.999.999 pesos, pagaderos en un plazo único de 36 meses con tasas y cuotas fijas.