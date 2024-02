Esta es la fecha límite para actualizar datos del Sisbén y obtener beneficios

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) proporciona numerosos auxilios económicos que abarcan distintos aspectos de la vida diaria a diferentes personas en Colombia. Entre estos se incluyen subvenciones para vivienda, educación, transporte, entre otros.



Por ello, le contamos las fechas claves de las respectivas actualizaciones que debe realizar para continuar aplicando a los subsidios establecidos.



En Sisbén IV existen cuatro grupos que se denominan por letras. Foto: Integración social

El Sisbén es un sistema técnico de información, el cual fue diseñado por el Gobierno Nacional, que identifica, ordena y clasifica a los hogares, familias y personas de acuerdo con su situación económica y social, es decir, sus condiciones de vida, a través de una encuesta.



De acuerdo con información del portal de la Alcaldía de Bogotá, esta clasificación se utiliza para "focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan".



Desde el año 2021 existe un nuevo modelo del Sisbén, en el cual se desarrolló una clasificación cuyo resultado no es un índice cuantitativo, se trata del Sisbén IV. En este se ordenan a las personas por medio de grupos que determinan a qué tipos de beneficios del estado pueden acceder las personas.



Los cuatro grupos son A, B, C y D. Según la página oficial del Sisbén IV, cada uno ubica a las personas según su capacidad para generar ingresos y sus condiciones de vida.



Se organizan de la siguiente manera:



-Grupo A: población con menor capacidad de generación de ingresos o población en pobreza extrema (desde A1 hasta A5).

-Grupo B: se califica a la población no pobre, pero con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A (desde B1 hasta B7).

-Grupo C: vulnerable. Es decir, población en riesgo de caer en pobreza (desde C1 hasta C18).

-Grupo D: población no pobre, no vulnerable (desde D1 hasta D21).

¿Hasta qué fecha se podrá actualizar?

Las entidades y los programas son los responsables de la selección de los beneficiarios o de la asignación de subsidios y beneficios. Foto: iStock

El 5 de marzo del 2024 será el último plazo en el que se podrá entregar la información requerida por el Sisbén para, ya sea, hacer la respectiva validación de información en otros registros administrativos o adjuntar la nueva información reportada por Registro Social de Hogares (RSH) en fechas superiores a la última actualización de su encuesta.



Esta medida es un requisito indispensable para poder acceder a importantes beneficios o subsidios como la Renta Ciudadana, Mi Casa Ya, y Jóvenes en Acción.

Este proceso tiene relevancia desde la última actualización del Sistema, el cual busca reflejar con precisión la situación actual, especialmente porque “las condiciones de vida de los hogares cambian en el tiempo y los programas sociales requieren información confiable y actual para priorizar sus ayudas”, así lo enfatizó el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), según se cita en el medio Infobae.



Juan Miguel Gallego, subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del DNP, había informado de una extensión del plazo para actualizar o corregir datos de la encuesta del Sisbén IV, el pasado 4 de marzo de 2023.



Tenga presente que dicha fecha se cumplirá el próximo martes.



¿Cómo actualizar los datos del Sisbén?

Desde 1995 a la fecha, el Estado Colombiano ha implementado cuatro versiones del Sisbén. Foto: Sisbén

Para actualizar sus datos deberá estar inscrito en la plataforma. Allí los usuarios nuevos y antiguos tienen que actualizar o en algunos casos corregir la información personal.



Para ello es importante que tenga las siguientes condiciones:



-Debe incorporarse o haber sido excluido en la encuesta.



-Haberse cambiado de casa, ya sea dentro o fuera del municipio registrado inicialmente.



-No estar conforme, por tanto, tener irregularidades con la información diligenciada.



-Cambio de información en aspectos como "vivienda, hogar, personas, salud, atención a menores, educación, ocupación e ingresos".



De igual forma, tenga en cuenta que, entre el 25 al 29 de noviembre del 2023, el Departamento Nacional de Planeación anunció una serie de actualizaciones en el nuevo sistema SisbenApp 6.0 que, de acuerdo al reporte de unos usuarios, habría afectado la clasificación de algunas personas.



Gallego, subdirector de Prospectiva y Desarrollo Social, explicó en diálogo con La W Radio, que los ciudadanos interesados en hacer la revisión o actualización de sus datos podrán dirigirse a las oficinas de la Entidad hasta el 5 marzo con el documento de identidad.



Se recomienda a los usuarios que descarguen el certificado del Sisbén IV antes de asistir.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Noticias.

