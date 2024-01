¿Puede abrir una cuenta de ahorros en bancos de EE. UU. desde Colombia?

Algunos colombianos quieren abrir una cuenta de ahorros en un banco de Estados Unidos, pues de esta forma no necesitan cambiar de pesos colombianos a dólares para hacer compras online, pueden que estén pensando en irse del país y hacer este trámite les ayudaría adelantar un poco el proceso o porque simplemente quieren guardar sus ahorros ahí.

Iniciar el proceso de apertura de una cuenta bancaria en Estados Unidos desde Colombia es posible a través de los bancos colombianos que cuentan con sucursales en dicho país. Además, es importante destacar que la posibilidad de abrir estas cuentas está restringida a ciertas personas o empresas, las cuales deben cumplir con requisitos específicos relacionados con la naturaleza de sus actividades.



Otra opción a considerar en lugar de las cuentas bancarias tradicionales son las plataformas digitales como PayPal o Payonee. Estas plataformas ofrecen un proceso de apertura de cuenta en línea con requisitos mínimos.



Pero si su objetivo es una cuenta de ahorros en un banco, debe tener en cuenta que el proceso de apertura puede variar dependiendo de la entidad, sin embargo, estos son los pasos que generalmente debe seguir, según el portal web 'Global 66'.



Además, debe revisar los requisitos de los bancos, pues no todos les permiten abrir una cuenta a personas no residentes.

1. Elija el banco adecuado

En Estados Unidos, se encuentran numerosas entidades bancarias, y entre ellas, hay algunas que sus criterios no son tan estrictos para aquellos que no son residentes. Para esto debe realizar una buena investigación y comparar los bancos para identificar cuál se ajusta a sus necesidades en cuanto a tarifas, servicios y la simplicidad en la apertura de cuentas.

Debe tener en cuenta que el proceso de apertura de la cuenta puede variar dependiendo de la entidad. Foto: iStock

2. Reúna la documentación necesaria

Por lo general necesitará estos documentos:

Pasaporte válido. Comprobante de dirección (esto puede ser una factura de servicios públicos o un extracto bancario de tu país de origen). Número de identificación fiscal (esto puede ser tu número de Seguro Social si tienes uno, o tu número de identificación de contribuyente individual (ITIN) si no tienes un número de Seguro Social) Algunos bancos también pueden requerir un correo electrónico y un número de teléfono de Estados Unidos

3. Abra la cuenta

Algunas instituciones bancarias posibilitan la apertura de una cuenta en línea, pero hay otras que solo hacen este trámite de forma presencial.



Tras la apertura de su cuenta, es probable que deba validarla mediante una transacción, ya sea al hacer un depósito de dinero o la configuración de un depósito directo. Es crucial tener en cuenta que cada banco cuenta con requisitos y procedimientos particulares, por lo que estos pasos pueden variar.



Adicionalmente, es importante destacar que las leyes y regulaciones bancarias pueden experimentar cambios, por lo que siempre es aconsejable obtener la información más reciente directamente del banco.



Cabe mencionar que la apertura de una cuenta bancaria en Estados Unidos puede conllevar implicaciones fiscales, por lo que se recomienda consultar con un asesor financiero o fiscal antes de llevar a cabo dicho proceso.

