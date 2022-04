Desde el pasado 4 de abril quedó abierta la oferta pública de la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- que está dirigida a directivos docentes y docentes, denominada Oferta Pública de Empleos de Carrera -Opec- del proceso de selección Nº 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022.



A través del proceso de selección Directivos Docentes y Docentes, la Comisión Nacional del Servicio Civil ofertará más de 36 mil vacantes en 89 secretarias de educación del país. De estas, 30 son secretarias departamentales y 59 son municipales.



La Comisión publicará oportunamente las fechas de la etapa de inscripciones y venta de Derechos de Participación, a través de los canales oficiales: la página web www.cnsc.gov.co y las redes sociales: Twitter, Facebook y Youtube con el usuario @CNSCColombia y en LinkedIn como Comisión Nacional del Servicio Civil.



Mientras se inicia la etapa de inscripción y pago de derechos de participación los interesados en el proceso de selección pueden consultar los acuerdos y el anexo de su entidad territorial o departamento, en el que se establecen las reglas del proceso de selección, los cuales se encuentran en la página web de la CNSC (Procesos en desarrollo).



De igual forma, pueden comenzar su registro en SIMO https://simo.cnsc.gov.co/ así como ir recopilando los documentos y certificados solicitados según la vacante que se ajuste al perfil del aspirante (cédula, diplomas y actas de grado, certificaciones laborales y de experiencia, publicaciones, otros estudios, cursos, tarjeta profesional, y otros documentos requeridos según el cargo, etc.)



Para facilitar este importante paso, la CNSC cuenta con varios tutoriales que ayudarán a los ciudadanos a registrarse exitosamente.



Estos se pueden consultar aquí



Con información de la Comisión Nacional del Servicio Civil