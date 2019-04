Toma fuerza idea de eliminar cuotas de manejo a tarjetas de crédito

A la espera de que se anuncie la fecha para su discusión en segundo debate en el Congreso se encuentra el proyecto de ley que busca eliminar algunos costos de los servicios financieros, entre ellos los de las cuentas de ahorro y lo de las tarjetas de crédito.

La iniciativa, del representante Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) tenía ponencia para archivo, pero el articulado revivió en la Comisión Tercera de la Cámara y fue aprobado en primer debate a finales del 2018, gracias a una proposición firmada por los representantes Víctor Manuel Ortiz (Liberal), Jhon Jairo Berrío (Centro Democrático), José Carrasquilla (Liberal), Carlos Bonilla (Liberal) y David Racero (Decentes).



El proyecto es simple y consta de dos artículos. El primero busca quitar de tajo el cobro de lo que se conoce como cuota de manejo de las tarjetas débito y crédito que hacen las entidades financieras, mientras que el segundo pretende que los bancos no cobren a los ahorradores costos fijos por consultar el saldo en los cajeros, retiros, transferencias, pagos a terceros por internet y costos por consignación nacional.



“Fue una aprobación mayoritaria en primer debate. El texto está para discusión en la plenaria de la Cámara, pero el ambiente en las comisiones económicas como en plenaria es aprobar esa ley”, señala Víctor Manuel Ortiz, ponente del proyecto de ley.

Hay que bancarizar más

De acuerdo con Ortiz, uno de los discursos del Gobierno de Iván Duque es aumentar los niveles de bancarización en el país, pero una de las principales trabas para este propósito son los costos financieros.



Así lo resalta la encuesta Global Findex 2017, donde las personas consultadas expresaron que una de las principales razones para no tener una cuenta bancaria está relacionada con la insuficiencia de fondos, los altos costos financieros, la falta de documentación necesaria y la lejanía de las entidades financieras.



Para Alejandro Valencia, miembro de Justicia Tributaria, el debate también debería abarcar el acceso al crédito con tasas de interés baratas. “En términos generales se hace mucha demagogia con eso. Aun reconociendo que en Colombia los costos financieros son muy altos, el principal problema no es ese”, dice.



Según Valencia, es muy bueno que bajen los costos administrativos, pero queda la sensación de que se desvía un poco la atención sobre los problemas financieros de Colombia. “El sector financiero no tiene líneas de préstamo especializadas y el Estado no tiene ningún mecanismo de líneas de crédito de primer piso para el desarrollo empresarial”, precisa.



Al respecto, Ortiz comenta que “el llamado en el sector es a que cada vez se use menos efectivo como medio de pago, pero eso debe ir acompañado de una política que motive a las personas a usar los canales electrónicos, pues con eso habrá más control fiscal, tributario y formalidad. Lamentablemente, acá la gente no lo hace por temas de costos”.



Del mismo modo, señala que la iniciativa para regular los costos de los servicios financieros tendría un impacto positivo en la economía a través de las compras.



“El sector financiero se va a venir con sus argumentos y estudios de cuánto le cuestan las operaciones, pero aquí se trata del beneficio que la norma tiene para los usuarios del sector y los beneficios para la tributación del país”, puntualizó Ortiz.



PORTAFOLIO.CO