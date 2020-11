La bioseguridad no distingue inmuebles nuevos o antiguos

Un administrador solicita se le oriente sobre “si la Resolución 0890 del 3 de junio de 2020, es aplicable en su alcance, a una Unidad Residencial que ya tiene 18 años de antigüedad; es decir, no tiene inmuebles nuevos que hacen transición de la empresa inmobiliaria constructora, a una nueva administración”.



Respuesta: Los protocolos de bioseguridad adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro del marco de la Emergencia Sanitaria y que se relacionan con el Sector Inmobiliario (Resoluciones 0666 y 0890 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social) se aplican a las actividades enunciadas en estas normas, las cuales no distinguen la fecha de construcción de las edificaciones.

(Le puede interesar: ¿Una nueva ley de propiedad horizontal que parta de cero?)

Para inmuebles antiguos y nuevos, la norma adopta los protocolos de bioseguridad que se deben cumplir en cuanto al arrendamiento y corretaje en la modalidad presencial, avalúos de los inmuebles, mudanzas y otras actividades desarrolladas al interior de los edificios y conjuntos. También incluye varias previsiones que deben ser observadas de manera obligatoria por las administraciones de propiedad horizontal.



La Resolución no hace diferencia, ya que se encamina a la prevención, mitigación, control y adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19, lo cual afecta a todos.



Es necesario revisar las aplicables en cada caso o para cualquier actividad. Lo más común en un edificio antiguo es la compra, venta y arrendamiento de inmuebles y los trasteos o mudanzas, todos regulados por las citadas normas.



(Además: En octubre, ventas de vivienda llegan a máximo histórico en el país)

Riesgos laborales en copropiedades

Un propietario requiere que se le informe si el administrador de un conjunto puede exigir la presentación del comprobante de afiliación a una ARL, a un maestro que realiza un trabajo en el apartamento de un propietario y que ha sido contratado por éste. No ha permitido el ingreso del trabajador hasta que no cumpla con este requisito.



Respuesta: Las copropiedades deben cumplir con las normas dictadas por el Ministerio del Trabajo con referencia a la salud y seguridad en el trabajo y que buscan proteger a los trabajadores que realicen actividades o laboren en cada copropiedad por contratación directa o a través de un contratista.



La Resolución 312 del 13 de febrero de 2019 de la citada Entidad, estableció los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST que deben cumplir los empleadores y contratantes enunciados en esta y se aplica a todas las copropiedades.



(Le puede interesar: Mujeres agredidas tendrían preferencia para acceder a vivienda)



En el caso de que el edificio haya contratado la vigilancia, el aseo, el mantenimiento de equipos y en otros casos como la realización de trabajos en alturas, el administrador debe exigir y verificar, así como tener documentado lo relacionado con el cumplimiento de estas normas por los proveedores y contratistas para evitar tener que asumir las consecuencias de esta omisión, lo que afectará a la persona jurídica de la propiedad horizontal y al administrador. Otra norma que regula el tema es el Decreto 1072 de 2015, reglamentario del Sector Trabajo.



Esta obligación y facultad de los administradores se refiere a los servicios que se presten a cada copropiedad y se deriven del uso de los bienes comunes. En lo que se relaciona con las unidades privadas será cada propietario el facultado para hacer cualquier exigencia o requerimiento a los trabajadores que contrate y de igual manera tendrá que responder por cualquier accidente o afectación a la seguridad de quienes realicen las obras.



(Lea también: Abecé de la nueva renta vitalicia inmobiliaria con hipoteca inversa)



Todo ello sin perjuicio de que los administradores deben exigir el cumplimento de los protocolos de bioseguridad desde el ingreso y en la circulación por áreas comunes para impedir la propagación del coronavirus.



Lo que las autoridades recomiendan es que las obras que se realicen sean las urgentes lo cual se extiende a las unidades privadas y con mayor razón en las actuales circunstancias de la emergencia sanitaria.



Señala la Resolución 890 de 2020 de Minsalud que se debe informar a los trabajadores sobre las medidas preventivas de contención y demás relacionadas con el coronavirus covid-19, las cuales deberán ser aplicadas en todos los espacios y en el hogar. Las ARL por norma son prioritarias para apoyar a las copropiedades en la elaboración e implementación de los protocolos de bioseguridad.



(Además: ¿Qué datos se deben dar a la administración de conjuntos y cuáles no?)

NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora externa

Consultas

Vivienda & Construcción cuenta con los análisis de la consultora del sector de la construcción y las copropiedades, quien responde en EL TIEMPO de los sábados a interrogantes de los lectores enviados al correo electrónico redaccioneconomicas

@eltiempo.com