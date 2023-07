Este lunes 17 de julio continuó la entrega de los subsidios de Renta Ciudadana, aunque en algunas ciudades hubo largas filas y desorden como la semana pasada, Sin embargo, el Departamento de Prosperidad Social asegura que hasta el momento a pagado el 57 por ciento de los subsidios.



En la cuenta de Twitter de la entidad informaron que la entrega de los subsidios va bien: "Venciendo la desinformación y normalizando el proceso con jornada inédita, este fin de semana llegamos al 57 % de pagos realizados a más de un millón 30 mil hogares del programa Tránsito a RentaCiudadana. EstamosCumpliendo".

Ese 57 por ciento equivale, según la información de Prosperidad Social, a 448 mil millones de pesos. Esa ayuda estatal se entregará hasta el 31 de julio próximo.



La directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, afirmó al canal @WintorABC, que el "balance es muy positivo a pesar de la campaña de desinformación que existió" en la primera semana de pago de la ayuda estatal.



La funcionaria agregó que no es la primera vez que el Banco Agrario se encarga de hacer esos pagos y que, precisamente, a las personas que están bancarizadas, ya fueron cubiertas en un 67 por ciento.



Rusinque aseveró que las congestiones se han presentado solamente en nueve de las 911 sedes del Banco Agrario donde se estan entregando los subsidios. "No es necesario precipitarse, no es necesario hacer esas filas, hacer esas madrugadas", señaló la funcionaria.



Las personas bancarizadas pueden hacer el cobro del subsidio en cajeros automáticos con un código que les llega a través de mensaje de texto. Los no bancarizados deben hacer filas, pero se implementó el esquema de pico y cédula para evitar las aglomeraciones.

#AvanzaElCambio, venciendo la desinformación y normalizando el proceso con jornada inédita, este fin de semana llegamos al 57% de pagos realizados a más de un millón 30 mil hogares del programa Tránsito a #RentaCiudadana. #EstamosCumpliendo pic.twitter.com/gjLnBSsgzn — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) July 17, 2023

La directora de Prosperidad Social aseveró que el Banco Agrario se comprometió a aumentar el personal para facilitar la entrega del subsidio durante el resto del presente mes.

Largas filas en las ciudades del país para cobrar el subsidio de Renta Ciudadana Largas filas en las ciudades del país para cobrar el subsidio de Renta Ciudadana Filas para reclamar el apoyo en Cartagena. Foto: John Montaño

