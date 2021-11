Los consejos para las compras inteligentes de fin de año

Ya en la etapa final del cierre de año, tras cumplirse el primer día sin IVA, pendiente de la otra semana para cumplirse el segundo día de oportunidad con el descuento del IVA, programado para el viernes 19 de noviembre y con la llegada de las compras navideñas, se consolida la reactivación del comercio en la temporada.



Pero para sacarle mejor provecho a esta temporada que trae varias ofertas adicionales, como es tradicional, y tener mejores ganancias con la llegada de las primas de servicios y bonificaciones, es importante tener la claridad del dinero con el que se cuenta para proyectar los gastos y no recibir el año entrante con los bolsillos vacíos.



Varios expertos aconsejan planificar las finanzas para no llevarse sorpresas y tener un debido uso con las tarjetas de crédito, el efectivo o las tarjetas débito. En otras palabras, usarlas con inteligencia, como lo sugiere RappiPay, compañía experta en el sector, que proporciona unos interesantes tips.



No temer a las tarjetas de crédito: algunas proporcionan beneficios, caso contrario al dinero en efectivo o a las tarjetas débito. Procurar pagar siempre a una cuota y dentro de la fecha límite de pago para evitar intereses y acceder a los beneficios que proporciona usarla en compras grandes y pequeñas.



Disponer de una tarjeta de crédito principal: tener una sola tarjeta permite llevar la trazabilidad de los saldos de manera más sencilla, lo que permite controlar la deuda e incluso a construir una calificación crediticia sólida. Además, se evitan cuotas de manejo innecesarias.



Explote al máximo sus productos financieros: es indispensable estudiar los beneficios de la tarjeta de crédito para sacarle el mejor provecho. Investigue, compare y elija respecto a clubes de beneficios asociados, descuentos o experiencias.



Elija productos financieros 100 % digitales que faciliten todo: las nuevas formas de consumo permiten tener el control total de su dinero de forma inmediata y efectiva desde una sola plataforma.



