Grupo Aval lanza ambicioso plan de fidelización

Tiquetes aéreos y terrestres, cambio por productos en más de 100 comercios aliados, pagos de impuestos y tasas aeroportuarias, y hasta dinero en efectivo, hacen parte de la lista de beneficios que incluye el nuevo programa de fidelización que acaba de lanzar el Grupo Aval, para los cerca de siete millones de tarjetahabientes con que cuentan las entidades que hacen parte de esta organización financiera y empresarial.

Se trata de la plataforma digital ‘Tuplús, la cual integra en un solo sitio los programas de acumulación de puntos de los bancos AV Villas, de Bogotá, Popular y de Occidente.

El programa hace parte de la vicepresidencia de estrategia del Grupo Aval, en el cual se invertirá, en los próximos cinco años, unos 31.000 millones de pesos, según lo dijo José Manuel Ayerbe, vicepresidente de Mercadeo de esta organización.

Para hacer parte de este programa y sus beneficios, los tarjetahabientes de los bancos Aval (excepto los de marca compartida) deben inscribirse en el sitio:

www.tuplus.com.co, con la misma clave y contraseña utilizada en las sucursales virtuales o banca móvil. Allí la persona podrá no solo redimir sus puntos acumulados en cualquiera de los programas diseñados, sino que, además, tendrá al día toda la información acerca de los puntos acumulados y la forma en que los puede cambiar.



El sitio le permite a la persona, además de cambiar sus puntos, comparar precios de tiquetes aéreos y terrestres, elegir planes turísticos varios países y hasta programar asistencias de salud, viajes, para el hogar y el vehículo, entre otras, sin ningún costo.



“tuplús es una gran apuesta de fidelización que cuenta con el apoyo de los principales referentes en todas las categorías del país como: Cencosud, Teatro Nacional, Delirio, Grand Hyatt, hoteles Estelar, Go Rigo go, Sport Life, GMO, Body Brite, entre otras marcas. Complementando el paquete de alianzas, seguimos apoyando la vertical de entretenimiento con la plataforma de #ExperienciasAval, dando a los tarjetahabientes la primicia de compra a los mejores conciertos y espectáculos del país”, comentó Ayerbe.



Uno de los aspectos diferenciadores con otros programas que existen en el mercado, es la posibilidad que tienen los clientes Aval de canjear sus puntos por dinero en efectivo, bajo un desarrollo denominado cashback, considerado como el primer paso para el uso de monedas digitales.



Con esta tecnología, los beneficiarios del programa pueden redimir desde 5.000 puntos transfiriéndolos en plata a la cuenta de ahorros o corriente, lo cual se verá reflejado al instante.



Así, el cliente puede usar el dinero para comprar en diferentes supermercados, tiendas y comercios, pero también puede usar los puntos para pagar el saldo de la tarjeta de crédito y liberar cupo de manera inmediata. Cada punto, en promedio, equivale a unos 12 pesos, indicaron directivas del conglomerado financiero.

Puntos mínimos

La acumulación de puntos dependerá del tipo de tarjeta de crédito que tenga cada usuario. Ayerbe señala que, en el futuro, la idea es integrar esta plataforma con otras aplicaciones, billeteras digitales y Sedpes (sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos) que desarrolle la organización.



Otra de las bondades de este programa de fidelización está en que los clientes pueden redimir desde 2.500 puntos acumulados en adelante para viajes, lo cual, según el directivo, es importante y diferencial, pues los clientes de los bancos Aval podrán disfrutar de los paquetes turísticos bajo un modelo de plata y puntos.



Por último, resaltó que tuplús se fortalecerá integrándose verticalmente con los programas de fidelidad de todas las compañías relacionadas de manera directa e indirecta con Grupo Aval como: Cadena de hoteles Estelar, Grand Hyatt, la AFP Porvenir, Fácil Pass, Casa Editorial El Tiempo y Promigás, entre muchas otras.



EL TIEMPO hace parte de las empresas del accionista mayoritario del Grupo Aval.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS