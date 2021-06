Recomendaciones para el retiro de la prima de mitad de año

Mitad de año. Tiempo de vacaciones para algunos y de cambios para otros. Lo cierto es que llega el primer pago de la prima de servicios, una prestación social a la que todos los trabajadores con un contrato laboral tienen derecho.

La prima de servicios está a cargo del empleador y corresponde a un salario mensual por cada año laborado en dos pagos, es decir, al pago de 15 días por semestre laborado.



La Policía Nacional dio a conocer unas medidas de autoprotección que minimizan el riesgo de hurto al momento de retirar el pago que corresponde a la prima.



Si piensa retirar su prima en los próximos días, no olvide tener en cuenta los siguientes consejos:



1. Cuando vaya a retirar dinero de entidades financieras, hágalo en compañía de otra persona de confianza, que pueda ayudar a advertir situaciones de riesgo.



2. Permanezca atento dentro del banco sobre cualquier actitud sospechosa o movimientos extraños de personas que se encuentren en el área de público. Informar oportunamente a las autoridades o funcionarios de la entidad sobre irregularidades.



3. No acepte ayuda de terceros al momento de realizar transacciones y, en caso de requerirla, solicítela a funcionarios de la entidad plenamente identificados.



4. Antes de realizar una transacción, verifique que los cajeros electrónicos no tengan elementos extraños.



5. Evite la rutina en el desplazamiento y retorno al lugar de residencia o trabajo.



6. Comuníquese a la patrulla de su cuadrante o a la línea 123, en caso de emergencia.



