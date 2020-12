Medidas de seguridad para cuidar la prima de Navidad

Si bien a una parte de los empleados y pensionados este año se les pagó por adelantado la prima de diciembre, otra parte de los trabajadores están por recibir esa prestanción. Y para la época, los delincuentes utilizan diferentes métodos para apropiarse del dinero que les llega a los colombianos.



Los expertos advierten que desde que se declaró el confinamiento, hubo un incremento de los delitos informáticos.



Según Gerardo Gonzaléz, gerente de Transformación de Sonda Colombia, los ciberdelicuentes se hacen pasar por organismos gubernamentales, infectan sistemas, consiguen datos y secuestran sistemas informáticos.



Los mensajes de texto también son usados: se envían con el objetivo de recopilar información personal y financiera. Si recibe un mensaje que solicita acceder a un link, pueden estar suplantando una página web para robar la información bancaria.



La época es oportuna para cambiar claves de las cuentas. De igual manera, no se deben usar las mismas claves en diferentes cuentas, ni usar las mismas contraseñas que se ponen en el correo electrónico.



No guarde claves de cuentas en el navegador, ni abra enlaces de correos electrónicos desconocidos, ni descargue o abra archivos adjuntos de remitentes no identificados. No responda mensajes que pidan información personal o financiera.



Verifique siempre que la dirección web empiece por ‘https://’ y compruebe el certificado de seguridad en el candado que aparece en la página web del navegador.



Valide el producto de origen y destino de transacción. Consulte en línea las transacciones realizadas con su cuenta de ahorros, corriente y otros productos. Es un buen hábito financiero analizar regularmente los movimientos financieros.



No olvide finalizar la sesión una vez realizada la transacción. Es mejor tener que ingresar si requiere hacer otra operación que olvidar cerrar la sesión.



Es relevante que los usuarios entiendan que los Pagos Seguros en Línea (PSE) permiten debitar el dinero de la entidad financiera en la que tienen los recursos y depositarlo en la entidad financiera recaudadora que defina la empresa o comercio al cual le está generando los pagos.



Lo que es diferente a una transferencia virtual, esta permite administrar sus productos, realizar transferencias y pagos a través de la página web de forma fácil, ágil y segura. Si necesita usar su prima para pagar algunos rubros, puede hacerlo por medio de estas herramientas.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS