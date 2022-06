Se acerca el término del primer semestre del año y eso significa que los trabajadores podrán recibir la prima del mes de junio. Esta es una prestación social estipulada en el Código Sustantivo del Trabajo, que le ofrece a los empleados una remuneración igual a 30 días de labores por un año de servicio.



Este pago está dividido en dos periodos: una quincena que debe ser consignada antes del 30 de junio y otra que deberá ser pagada antes del 20 de diciembre. Es decir, que un empleado recibirá su salario mensual normal más las primas.



Ahora bien, este pago lo reciben todos los trabajadores vinculados a una empresa, excepto aquellos que están contratados transitoriamente en un periodo que no supera los 30 días de ocupación.

¿Y los pensionados?

Lo primero que tiene que saber es que los pensionados no reciben primas, sino mesadas que son distribuidas en trece pagos mensuales durante todo el año.



Es decir, que llegado el mes de diciembre cada pensionado deberá haber recibido 12 mesadas de remuneración. La última mesada, osea la número 13, se paga junto al giro de fin de año, por lo que se considera la prima de navidad.



Sin embargo, todos y todas aquellas personas que lograron obtener su pensión antes del 25 de junio de 2005, podrán acceder a la mesada 14, qué es la prima del mes de junio, y si el costo de su pensión no supera los 15 salarios mínimos legales vigentes. Si usted tramitó su pensión después de este periodo, no podrá acceder al pago de mitad de año.

