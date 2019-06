¿Cómo sacarle el mejor provecho a la prima de mitad de año?

Se acerca una de las fechas que más esperan los trabajadores que tienen contratos directos con las empresas: el pago de la prima. Para la mayoría de empleados esta prestación social ayuda, en parte, a disminuir la carga financiera.

Buena parte de quienes recibirán prima por estos días se enfrentan al dilema de a qué destinar esos recursos, claro está, si es que la misma no se tiene comprometida al pago de algunas obligaciones (préstamos) adquiridas con anterioridad.



Si no es su caso y aún no sabe cómo invertir ese dinero que está a punto de recibir, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de los expertos en finanzas personales:

Pague sus obligaciones urgentes

Cuando llega la fecha de liquidación de la prima, algunos trabajadores destinan ese dinero para pagar las deudas, con el fin de estar más tranquilo frente a esas obligaciones y compromisos adquiridos.



Santiago Rodríguez Raga, PhD y profesor en la Universidad de los Andes, señala que “lo importante es pagar las deudas y no volver a generar otras nuevas hacia el siguiente semestre. Entonces, si yo tengo deudas durante seis meses y apenas salgo de eso, vuelvo los siguientes seis meses a generar más obligaciones, pues lo que hago es que cada seis meses estoy apagando un incendio”.

Haga el esfuerzo de ahorrar

Después del pago de sus deudas, puede destinar un porcentaje de la prima para ahorrar, bajo cualquier objetivo financiero que tenga, pero con el fin de que éste le produzca algún tipo de ingreso extra.



De acuerdo con Fabian Chavarro, Gerente de Juriscoop, “la recomendación, es que la mayor parte de la prima de servicios se destine al ahorro, porque permite tener dinero disponible para cumplir sueños, pero también para generar inversión, es decir, que dicho dinero genere ingresos adicionales por intereses, o que se compren activos productivos que generen renta”.

Tenga un presupuesto claro

Una vez que al empleado le hayan pagado la prima y esté libre de compromisos, lo ideal es que analice cuánto le llega y cuáles son las mejores alternativas para invertirla.



“Es importante tener un presupuesto de la prima. Si voy a recibir 100 pesos debo saber cómo los voy a distribuir entre los diferentes objetivos para sacarles el mejor provecho. Entonces, por ejemplo, de esos 100 pesos, 20 los ahorro, otra cantidad similar la destino a pagar deudas, mientras 10 o 20 pesos compro algún artículo que necesito. Es importante tener un presupuesto de lo que recibe de prima, porque si no se hace, el riesgo de que el dinero se esfume tan rápido como se recibe y al final no se sepa en qué se gastó es muy alto” explica, Raga.

Evite gastos innecesarios

Los expertos explican que la prima de servicios que reciben los trabajadores colombianos a mitad de año se destina,principalmente, a turismo, recreación, pago de deudas, compra de equipos electrónicos, ropa y pago de matrículas.



Aconsejan que, una vez los trabajadores obtengan ese pago, no inviertan el dinero en cosas que no les van a generar ningún tipo de beneficio y tampoco ayudan a la estructura financiera del hogar.



“Deben evitarse los gastos innecesarios y suntuosos, ya que en esta época del año hay mucha oferta de festividades y tentaciones que pueden llevar a gastar más de la cuenta en cosas que no generan ningún beneficio”, precisan.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS