Pasos para cuidar la prima de junio de ataques de ciberdelincuentes

Estamos en la época en la que los trabajadores deben recibir su prima de servicios y con ello aumentan considerablemente los intentos de hurto a través de los sistemas electrónicos.



A esto se le suma que un gran porcentaje de empleados se encuentra laborando desde su casa, aumentando el riesgo de ser blancos fáciles para ciberdelincuentes.

Desde que se declaró la cuarentena preventiva (solo en los dos primeros meses) se calcula que hubo un incremento de 62 por ciento en los delitos informáticos, según datos del área de Investigación Criminal e Interpol de la Policía (Dijín).



Llamadas telefónicas, mensajes de texto y phishing hacen parte de las herramientas más comunes que usan los delincuentes para estafar a los trabajadores en su casa.

Es por eso que Gerardo González, gerente de Transformación de Sonda Colombia, ofrece algunos consejos de seguridad para que evite ser víctima de hurto.



En primer lugar y como consejo oportuno, Gonzaléz recomienda realizar cambios frecuentes en la clave de las cuentas donde le consignan el dinero de manera periódica. Asimismo, no se deben usar las mismas claves para acceder a las cuentas, ni usar las mismas contraseñas que se utilizan en el correo electrónico.



Uno de los errores más comunes que cometen los trabajadores es guardar claves de acceso de cuentas bancarias en el navegador, algo que se comete frecuentemente y que es de alto riesgo.



De igual forma, no se recomienda abrir enlaces dentro de un correo electrónico desconocido, descargar o abrir archivos adjuntos de remitentes no identificados o responder mensajes que soliciten información personal o financiera. Este último es uno de los métodos más efectivos que usan los delincuentes.



En estos casos, donde le solicitan información personal, revise el remitente del correo y no envíe datos ni contraseñas. Esté siempre a la defensiva con la información que le soliciten. Es necesario igualmente mantener actualizado el sistema operativo y el software antivirus del equipo para aumentar los niveles de seguridad.



De igual manera, el experto de Sonda recomienda a las organizaciones contar con los sistemas pertinentes para mantener la seguridad.



En ese sentido, señala que se deben plantear indicadores que estén basados en el estado real de riesgo de la organización, es decir, establecer programas de seguridad frente a posibles ataques, pero con el personal idóneo para administrarlos y con los procesos adecuados.



Y es que las conexiones durante la pandemia se han incrementado en más del 40 por ciento, lo que hace que los riesgos aumenten dada la mayor exposición de los usuarios a ciberataques. Es por esto que debe cuidar muy bien su información personal y sus datos, para que no sea víctima de estafadores.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO